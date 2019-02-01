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SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Twitter, Facebook ve Instagram binlerce hesabı kapattı

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Sosyal medya platformları Twitter, Facebook ve Instagram'da, İran, Rusya, Venezüella ve Bangladeş merkezli binlerce sosyal medya hesabı 'yanlış bilgi yayma' iddiasıyla kapatıldı.
Twitter, Facebook ve Instagram binlerce hesabı kapattı

Twitter'dan yapılan açıklamada, Venezüella'da 'ülke içindeki kişileri hedefleyen devlet destekli etki kampanyası yürüten' binden fazla hesabın kapatıldığı belirtildi. Ayrıca, Twitter'ın İran'da 2 bin 167 'kötü amaçlı hesabı' tespit edip kapattığına işaret edilen açıklamada, Rusya ve Bangladeş'te de 'yanlış bilgi yayan sahte hesaplar'ın kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.

 

Twitter'ın söz konusu açıklamasından kısa bir süre sonra Facebook'un da Facebook ve Instagram için benzeri bir adım attığını duyurdu.

Facebook'tan yapılan açıklamada, "İran ile bağlantılı olarak sahte olarak faaliyet gösteren 783 sayfa, grup ve hesap kapatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Facebook Siber Güvenlik Politikaları Müdürü Nathaniel Gleicher ise yaptığı açıklamada, Facebook ve Instagram üzerindeki sahte gönderilerin silinip, sahte hesapların kapatıldığını, Whatsapp üzerinden benzeri aktivitelere rastlanmadığını aktardı.

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