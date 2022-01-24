Twitter Filipinler'de yüzlerce hesabı askıya aldı

Sosyal medya şirketi Twitter, Filipinler'de devlet başkanlığı seçimi için aday olan "Bongbong" lakaplı Ferdinand Marcos Jr'ı destekleyen yüzlerce hesabı askıya aldı.

Sosyal medya şirketi Twitter, Filipinler'de devlet başkanlığı seçimi için aday olan "Bongbong" lakaplı Ferdinand Marcos Jr'ı destekleyen yüzlerce hesabı askıya aldı.

Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, Ferdinand Marcos Jr'ı tanıtan 300'den fazla hesap, spam ve manipülasyon kurallarını ihlal ettiği için donduruldu.

Bu hesaplarla ilgili soruşturmalar sürüyor.

Ferdinand Marcos Jr, ekimde adaylığını açıklamıştı

Filipinler'de 1972'de sıkıyönetim ilan ederek dikta rejimi kuran Ferdinand Marcos'un oğlu Ferdinand Marcos Jr başkanlık seçimlerine aday olduğunu duyurmuştu.

[Ferdinand Marcos Jr | Fotoğraf: Reuters]

Komünist güçlere karşı dikta rejimini kuran Marcos'un yaklaşık 20 yıl süren iktidarı, 1986'daki halk ayaklanmasıyla sona ermişti.

Marcos, 1989'da Hawaii'de sürgündeyken hayatını kaybetmişti. Marcos'un oğlu "Bongbong" 1991'de sürgünden dönmesinden bu yana Kongre üyeliği ve senatörlük yaparak siyasi kariyerini sürdürmüş, 2016'da devlet başkanlığı seçimine aday olmuş ancak seçilememişti.

Marcos, 5 Ekim 2021'de bu yıl yapılacak devlet başkanlığı seçimine adaylığını açıklamıştı.