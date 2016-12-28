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Twitter hesabı ele geçirilen Sony Music, Britney Spears'ı öldürdü

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Twitter hesabı ele geçirilen Sony Music, Britney Spears'ı öldürdü
Şirket, hesabın kurtarıldığını açıkladı

Sony Music'in Twitter hesabını ele geçiren bilgisayar korsanları, Britney Spears’ın hayatını kaybettiği yönünde paylaşımlarda bulundu.

Sony Music’ten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki şarkıcının öldüğüne dair paylaşımların, hesabın bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilmesi sonucu atıldığı ve gerçek olmadığı belirtildi.

Hesabın kurtarıldığını açıklayan şirket, söz konusu paylaşımları sildi, yaşanan olay nedeniyle şarkıcı ve ailesinden özür diledi.

Spears konuyla ilgili açıklama yapmazken, menajeri Adam Leber genç şarkıcının "gayet iyi olduğunu" söyledi.

Asılsız tweetleri ise bilgisayar korsanı OurMine grubu üstlendi. Aynı grup kısa bir süre önce Amerikalı firmalar Netflix US ve Marvel Entertainment’ın Twitter hesaplarına saldırmıştı.

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