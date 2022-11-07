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Twitter, Hindistan’daki çalışanların neredeyse tamamını kovdu

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Twitter, Hindistan’daki çalışanlarının yüzde 90’ını işten çıkardı.
Twitter, Hindistan’daki çalışanların neredeyse tamamını kovdu

Tesla ve SpaceX’in Üst Yöneticisi Elon Musk’ın satın aldığı sosyal medya şirketi Twitter, hafta sonu Hindistan'daki çalışanlarının yüzde 90'ını işten çıkardı.

The Straits Times'ın haberine göre, Hindistan'da 200'den fazla çalışanı olan Twitter, çalışanlarının büyük bir kısmının işine son verdi.

Yeni Delhi, Mumbai ve Bengaluru ofislerinde çalışanların yüzde 90'ı işten çıkarılırken bu kişilerin yüzde 70'ini teknik ekipte yer alanlar oluşturdu. Ayrıca pazarlama, kamu politikası ve kurumsal iletişim birimlerinde yer alan bazı çalışanların da işlerine son verildi.

Twitter yönetimi, işten çıkarmaların 4 Kasım'da başlayacağına dair çalışanlarına e-posta göndermişti. İşten çıkarmaların, şirketin başarısının devamı için gerekli olduğu belirtilen e-postada, “Twitter’ı sağlıklı bir yola sokma çabasıyla cuma günü küresel iş gücümüzü azaltmak için zorlu bir süreçten geçeceğiz” ifadesi kullanılmıştı.

Tesla ve SpaceX’in Üst Yöneticisi Musk’ın Twitter’ı 44 milyar dolara satın alması sonrası şirketin 7 bin 500 çalışanının işten çıkarılacağına dair haberler, daha önce basında yer almıştı. Musk, satın alma sürecinin tamamlanmasının ardından ilk olarak Twitter Üst Yöneticisi Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett’in görevlerine son vermişti.

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