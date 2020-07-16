Twitter, iç sistemleri ‘hack’lenince bazı üst düzey hesapları ‘sessiz’e aldı

Twitter, bilgisayar korsanlarının ABD başkan adayı Joe Biden, televizyon yıldızı Kim Kardashian, eski ABD başkanı Barack Obama ve milyarder Elon Musk gibi ünlü isimlerin hesaplarını dijital para talep etmek için ele geçirdiğini açıkladı.

Twitter, şirketin iç bilgisayar sistemlerine erişebilen çalışanlarının ‘bu erişimi doğrulanmış hesaplar da dahil olmak üzere çok sayıda görünürlüğü olan hesabı ele geçirmek ve onların adlarına paylaşım yapmak için kullanan’ bilgisayar korsanları tarafından başarıyla hedeflendiğini söyledi.

Şirket, “Başka hangi kötü amaçlı etkinlikleri gerçekleştirmiş olabileceklerini veya hangi bilgilere erişmiş olabileceklerini inceliyoruz ve bilgi edindikçe daha fazlasını burada paylaşacağız” dedi.

Twitter, emsali görülmemiş bir adım atarak geçici bir süre için bazı doğrulanmış hesapların birkaç saat mesaj göndermesini engelledi. Sadece, güvenli olduğundan emin olduğunda erişimi açacağını ifade etti.

Dijital paraların halka açık defter kayıtları, korsanların 100 bin dolardan fazla kripto para elde ettiğini gösterdi.

Twitter’ın hisseleri kapanış sonrası işlemlerde yüzde 5’e yakın geriledikten sonra kayıplarını telafi etti.