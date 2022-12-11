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Twitter ifşaları: 4. dalgada neler var?

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Bağımsız araştırmacı Michael Shellenberger, Twitter'ın eski yönetimine yönelik 4'üncü ifşaatı yaparken, Elon Musk da Twitter'ı "suç mahalli"ne benzetti.
Twitter ifşaları: 4. dalgada neler var?

Bağımsız araştırmacı Shellenberger, Twitter'ın eski yönetimine yönelik dördüncü ifşaat dalgasında eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabının kapatıldığı döneme ait dikkat çekici bazı hususları gündeme getirdi.

Kongre baskınının olduğu 6 Ocak'ın ardından Twitter'ın üst düzey yetkililerinin bir karar aldığını kaydeden Shellenberger, bu kararın Trump'ın hesabının askıya alınmasını "haklı gösterme" ve ifade özgürlüğüyle ilgili endişelerini ifade etmeme olduğunu duyurdu.

 

Eski First Lady Michelle Obama'dan Jack Dorsey'e baskı

Shellenberger, 6 Ocak olaylarının ardından Twitter'ın o dönemki Üst Yöneticisi (CEO) Jack Dorsey'e yönelik iç ve dış baskıların da arttığını savundu.

Bu baskıların, aralarında eski First Lady Michelle Obama, Gazeteci Kara Swisher ve Chris Sacca gibi tanınan isimlerin de bulunduğu kişilerce açıkça yapıldığını kaydeden Shellenberger, bu kişilerin, Trump'ın hesabının kapatılmasına yönelik taleplerini içeren açıklamalarının ekran görüntüsünü paylaştı.

 

Shellenberger, 4-8 Ocak 2021'de seyahatte olan ancak toplantılara telefonla katılan Jack Dorsey'nin durumun idaresine ilişkin yetkilerin büyük bir kısmını şirketin üst düzey yetkililerinden Yoel Roth ve Vijaya Gadde'ye devrettiğini ifade etti.

Twitter kadrosunun Demokrat Parti'ye ilgisi

Shellenberger, Twitter çalışanları ve yöneticilerinin ezici çoğunluğunun "ileri görüşlü" olduklarını anlamanın önemli olduğunu belirtti.

Twitter çalışanlarının siyasi bağışlarının, 2018, 2020 ve 2022'de sırasıyla yüzde 96, 98, 99'luk bölümünün Demokratlara gittiğini öne süren Shellenberger, buna ilişkin bağımsız gazeteci Mark Taibbi'nin paylaşımını retweetledi.

Shellenberger, Twitter'ın üst düzey yetkililerinden Roth'un 2017'de attığı ve "Gerçek Naziler Beyaz Saray'da" ifadesinin yer aldığı tweetini paylaştı.

 

Roth'un 2017'de bir iş arkadaşıyla yazışmasında, "dünyada değişime yön verme amacıyla" öğretim görevlisi olmadığına yönelik ifadelerini aktaran Shellenberger, bu yazışmanın ekran görüntüsünü paylaştı.

Diğer yandan, Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk da bu paylaşımları alıntıladı. Musk, devam eden ifşalar için yaptığı paylaşımda "Twitter, hem bir sosyal platform hem de suç mahalli." ifadesini kullandı.

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