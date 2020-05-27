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Twitter ilk kez Trump'ın paylaştığı mesaja 'teyit' uyarısı koydu, Trump tepki gösterdi

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Twitter ilk kez Trump'ın paylaştığı mesaja 'teyit' uyarısı koydu, Trump tepki gösterdi
Twitter ilk kez Trump'ın paylaştığı mesaja 'teyit' uyarısı koydu, Trump tepki gösterdi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, paylaştığı bazı tweetlere "bilgiyi doğrula" etiketi ekleyen Twitter'ı, "ifade özgürlüğünü kısıtlamak" ve "2020 seçimlerine müdahale etmekle" suçladı.

Twitter, son günlerde sosyal medya platformlarında dezenformasyonun yayılmasının önüne geçmek için bazı paylaşımlarının altına eklediği "bilgiyi doğrulama" etiketini, Trump'ın Kaliforniya eyaletindeki "uzaktan oylama" konusunda attığı tweetlere de uyguladı.

Trump söz konusu Twitter paylaşımında, "Kaliforniya'daki uzaktan oylamanın oylamada hileye yol açacağını" iddia ederken, Twitter bu paylaşımın altına eklediği "bilgiyi doğrula" etiketinde kullanıcılara "Uzaktan oylama konusundaki bilgiyi doğrulayın" uyarısında bulundu.

Söz konusu uyarının gündem olmasının ardından Trump olay hakkında Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 3 Kasım'daki seçimlere işaret ederek "Twitter şimdi 2020 başkanlık seçimlerine müdahale ediyor. Benim uzaktan oylamanın büyük çapta hile ve yolsuzluğa yol açacağına dair açıklamamı, yalancı basın CNN ve Amazon'un Washington Post'una dayandırarak yalanlıyor" ifadesini kullandı.

Trump ayrıca "Twitter, ifade özgürlüğünü tamamen kısıtlıyor ve başkan olarak ben buna izin vermem" değerlendirmesinde bulundu.

 

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