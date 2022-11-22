Twitter işe alımlara başlamaya hazır

Bu yıl servetinden 100 milyar dolar kaybeden Elon Musk, dün Twitter'ın satış departmanından yeni işten çıkarmalar yaptı. Ancak daha sonra çalışanlarıyla yaptığı toplantıda artık yeni işe alımlara başlamaya hazır olduklarını söyledi

Elon Musk, dün Twitter çalışanlarıyla yaptığı bir toplantıda, işten çıkarmaların sona erdiğini söyledi. Toplantıya katılan iki kişiye göre Musk, mühendislik ve satış rolleri için aktif olarak işe alımlara hazır olduklarını ve çalışanların tavsiyede bulunabileceğini aktardı.

Musk’ın bu açıklamaları göreve gelmesinden bu yana yöneticilerinin neredeyse tamamını kaybeden satış departmanını bir işten çıkarma dalgasının vurmasıyla aynı gün geldi. Dün, Musk satış departmanından çalışanlarını işten çıkardı. Son işten çıkarmaların tam kapsamı öğrenilemedi. Wall Street Journal’ın haberine göre bir çalışan, Pazartesi günü erken saatlerde işten çıkarıldığını öğrendiğini ve bir e-postayla kendisine artık görevinin gerekli olmadığının söylendiğini anlattı.

Musk, Twitter'ın işe alacağı mühendislik veya satış rollerinin türlerini belirtmedi ve şirketin şu anda web sitesinde açık pozisyon görülmüyor. The Verge’ün haberine göre Musk toplantı sırasında, “İşe alımlarda kritik olarak yazılım konusunda harika olan kişilerin yüksek önceliğe sahip olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Geçen hafta bin kişi istifa etti

Musk geçen hafta Twitter işe alım görevlilerinin mühendislere ulaşarak onlardan “Twitter 2.0 - Elon şirketi"ne katılmalarını istediğini bildirdi. Musk’ın yoğun çalışma saatlerini kabul etmeleri için personelden böyle bir taahhüt istemesi bin istifaya yol açtı. Dün yapılan toplantı bu olayın ardından Musk’ın çalışanlarla ilk kez bir araya gelişiydi.

"Şirketi taşıma planım yok"

Musk, Twitter'ın San Francisco genel merkezinde yaklaşık yarım saat boyunca çalışanların sorularını yanıtlarken, Tesla'da yaptığı gibi Twitter'ın genel merkezini Teksas'a taşıma planı olmadığını ancak çift merkezli olmanın mantıklı olabileceğini söyledi.

Şimdi Twitter'a giren herkes, Musk devralmadan öncekinden çok daha küçük bir şirkette çalışacak. Onun gözetimi altındaki çıkışların kesin sayısı belirsiz olsa da şirketin yaklaşık yarısını işten çıkarmadan önce Twitter'ın iç sistemlerine erişimi olan yaklaşık 7 bin 400 kişi vardı. Tam sayı bilinmese de şirkette kalan çalışan sayısının 2 bin 700’ün altına düştüğü tahmin ediliyor.

Ayrılanlar arasında, bazıları şirkette on yıldan fazla deneyime sahip olan mühendisler ve kurumsal liderler var. Twitter'ın CEO'su, CFO'su ve baş hukuk görevlisi, Musk'ın ilk gününde görevden alındı. Twitter'ın reklam ve içerik ortaklığı liderleri ya istifa etti ya da kovuldu. Mevcut ve eski çalışanlara göre, çok sayıda kritik ekip, işten çıkarmalar ve istifalar nedeniyle tamamen dağıldı. Twitter'ın yorum için iletişim kurabileceği bir basın departmanı yok.

Bu yılki kaybı 100 milyar doları geçti

Dünyanın en zengin adamı, yeni şirketinde kritik kararlar almaya devam ederken serveti de eriyor. Tesla’nın hisseleri iki yılın en düşük seviyesine gerilerken Musk'ın 2022'deki zararı 100 milyar doları aştı. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Tesla'nın kurucu ortağı, Pazartesi günü net servetinin 8,6 milyar dolar azaldığını gördükten sonra bile 169,8 milyar dolarlık servetiyle hala dünyanın en zengin insanı. Ancak yine de bu yıl listedeki herkesten daha çok kayıp yaşadı. Yaklaşık bir yıl önce 340 milyar dolarlık servetle zirveye oturan Musk, bu yıl 100,5 milyar dolar kaybetti.