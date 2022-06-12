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Twitter, kullanıcı profillerinin tasarımını değiştiriyor

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Bir uygulama araştırmacısının son yayınladığı tweet'e göre Twitter, kullanıcı profillerinin görümünde değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.
Twitter, kullanıcı profillerinin tasarımını değiştiriyor

Son aylarda Jack Dorsey’in istifası ve ardından Elon Musk’ın şirketi satın alma çalışmaları yüzünden çalkantılı günler geçiren Twitter, görünümünde birkaç değişiklik üzerinde çalışıyor gibi.

Uygulama geliştiricisi Jane Manchun Wong, Twitter’da bir kullanıcının profil sayfasının yeni bir versiyonu gibi görünen ekran görüntüsü yayınladı. Profil sayfasının güncellenmiş sürümünde, mevcut tweetler ile yanıtlar sekmeleri birleştirilmiş görünüyor.

Wong, bu ekran görüntüsünü Twitter’ın görünümünde ve kullanıcı arayüzünde olası değişiklikleri gösteren bir dizi başka ekran görüntüsüyle birlikte yayınladı. Yayınlanan özelliklerden hangilerinin resmi olarak Twitter’ın kullanıcı arayüzünün bir parçası olacağı henüz belli değil.

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