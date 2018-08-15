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Twitter Lite artık 21 ülkede kullanılabilir durumda

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Son zamanlarda bazı büyük oyun ve sosyal medya şirketleri, kullanım verilerini düşürmek için ve telefon alanı yetersiz olanlara kolaylık sağlamak için uygulamalarının "Lite" versiyonunu yapıyor.
Twitter Lite artık 21 ülkede kullanılabilir durumda

İnternet hızı ülkeden ülkeye değişkenlik gösterdiği gibi, kişiden kişiye de bir değişkenlik söz konusu. Milyonlarca kişinin üye olduğu paylaşım sitesi Twitter, telefonunda yeteri kadar yeri olmayan, telefonu kaldırmayan ve internet kapasitesi az olan kullanıcıları için Twitter Lite'ı yayınladı.

Artık Lite'da; bildirim alabilecek, gece moduna geçebilecek ve videolar otomatik oynayabilecek. Kapladığı yer ise 3 MB'dan, 1 MB'a düşmüş durumda. Yayınlandığı 21 ülke ise: Arjantin, Belarus, Dominik, Gana, Guatemala, Honduras, Hindistan, Endonezya, Ürdün, Kenya, Lübnan, Nikaragua, Fas, Paraguay, Romanya, Türkiye, Uganda, Ukrayna, Uruguay, Yemen ve Zimbabve.

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