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Twitter, nihayet işten çıkarılan personeliyle iletişime geçti: “Spam değil”

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Elon Musk'ın satın almasından sonra binlerce çalışanıyla yollarını ayıran Twitter, nihayet çalışanların kıdem sözleşmeleri için harekete geçti. Ancak şirket bu konuda da kendini yeni krizlerin içinde buldu.
Twitter, nihayet işten çıkarılan personeliyle iletişime geçti: “Spam değil”

Elon Musk’ın Twitter’ı satın alma süreci tamamlandıktan sonra şirket içinde yaşanan yeni krizler, 4 Kasım’da binlerce kişinin işten çıkarılmasıyla devam etmişti. Nihayet iki ay sonra, Twitter, eski personeline kıdem tazminatı ile ilgili bilgi vermeye başladı.

Ancak Insider’ın haberine göre, eski çalışanlara gönderilen e-postanın alıcıların çoğunda spam olarak yer aldı. Bunun üzerine de şirket, cumartesi günü erken saatlerde “twitterseparation@cptgroup.com” adresinden gönderilen e-posta ile yeniden bilgilendirdi. Şirket, bunun bir kimlik avı olmadığını kıdem sözleşmesi için iletişime geçildiğini belirtti.
Cumartesi günü bir Twitter HR adresinden gönderilen e-postada; “Twitter ayrılık anlaşmalarının Amerika Birleşik Devletleri’nde dağıtımına yardımcı olması için üçüncü bir taraf olan CPT Group ile anlaştığımızı doğrulamak için yazıyoruz” diye yazıldı.

“KİMLİK AVI DEĞİL”

Takip eden e-postada da “Bu e-posta resmi bir şirket iletişimiydi ve bir kimlik avı girişimi değil. Sözleşmenizi e-posta ile almadıysanız, lütfen spam klasörünüzü kontrol edin” diye yazdı.
Eski Twitter çalışanı olan Parker Lyons konuyla ilgili şunları söyledi: “Twitter’ın şu anki durumunu merak ediyorsanız, birçok kişi spam klasörlerinde bu sabah 1 yıldızlı bir satıcıdan kaydedilen URL’ye işaret eden ayrılık anlaşmalarını aldı.”

TEKLİFTEN MEMNUN DEĞİLLER

Bu arada eski Twitter çalışanları, kendilerine sunulan ayrılık paketlerini iki aydır bekledikleri halde hayal kırıklığına uğradıklarını da belirtti. Sözleşmeler, Twitter’a karşı açılan davalara katılmamayı veya şirket hakkında kamuya açık bir şekilde konuşmamayı kabul eden eski çalışanlara bir aylık kıdem tazminatı teklif ediyor. Musk daha önce şirketten ayrılan kişilere üç aylık kıdem tazminatı verileceğini söylemişti.

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