Twitter ofisini ‘yatakhaneye’ çeviren Elon Musk’a soruşturma

ABD'de sosyal medya devi Twitter'ın merkezinin “yatakhaneye dönüştüğü” şikayetleriyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, Twitter'ın San Francisco'daki merkezinde odaların uyuma alanlarına dönüştüğü, saatlerce mesai yapan çalışanların şirkette uyuduğu şikayetlerinin incelendiğini duyurdu. Bazı çalışanlar, ofiste her yere yataklar konduğunu, Elon Musk'ın “sıkı çalışma” ilkesi doğrultusunda mesailerin giderek uzadığını söyledi.

Öte yandan şirketin bunun için resmi makamlardan gerekli izinleri almadığı ve ofislerdeki yataklarla ilgili inceleme yürütüleceği bildirildi. Bir yetkili, ofisin yerleşim gibi kullanılamayacağını kaydetti.

MUSK’TAN YANIT GECİKMEDİ

Musk ise soruşturmaya tepki göstererek “Demek kent yönetimi yorgun çalışanlarına yatak sağlayan şirketlere saldırıyor” ifadelerini kullandı.

Elon Musk, Twitter yönetimini ele geçirir geçirmez aralarında yöneticilerin de olduğu şirket çalışanlarının yarısını işten çıkarmıştı. Şirket çalışanlarının ofislerde uyuduğu görüntüler de daha önce basına yansımıştı.