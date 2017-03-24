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Twitter paralı üyelik seçeneğini değerlendiriyor

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Twitter paralı üyelik seçeneğini değerlendiriyor
Sosyal paylaşım sitesi, medya kuruluşları ya da işletmeler gibi profesyonel kullanıcılarına, gelişmiş özelliklerine erişim sağlayan paralı üyelik seçeneğini sunabilir

Twitter, şirket ve kullancılarına daha fazla özelliğin bulunduğu paralı üyelik seçeneğini sunmayı değerlendiriyor.

Abone sayısını ve gelirini artırmakta zorlanan mikro-blog sitesi, bu hizmetin ne kadar ilgi göreceğini anlayabilmek için piyasa araştırmaları yürütüyor.

Eğer paralı seçenek hayata geçerse, üye olan kullanıcılar Twitter'ın ek özelliklerine sahip yan ürünü Tweetdeck'in geliştirilmiş versiyonuna erişim sağlayabilecek.

Twitter standart üyeliği ücretli hale getirip getirmeyeceği hakkında ise bir açıklama yapmadı.

İnternet kullanıcılarının Snapchat gibi uygulamalara yönelmeye başladığı bir dönemde bu uygulama firmanın gelirlerini artırmasına yardımcı olabilir.

Geçtiğimiz yıl internet reklam pazarının kuvvetli bir şekilde büyümesine rağmen, Twitter aktif kullanıcı sayısının artmaması ve en önemli gelir kalemi olan olan reklamlarda gelir düşüşü yaşaması sebebiyle zor günler geçiriyor.

"Daha değerli"

Twitter yeni özelliği hakkında az sayıda kullanıcının katıldığı bir araştırma yürüttü.

Yapılan açıklamada "Kullanıcılarımızın Twitter deneyimleri hakkında geri dönüş alabilmek ve ürün yatırım kararlarımızı değerlendirmek için düzenli olarak araştırmalar yürütüyor ve Tweetdeck'i profesyonel kullanıcılar için daha değerli hale getirmeye çalışıyoruz." denildi.

Twitter yeni özelliklerini kullanıcılarına gönderdiği bir e-posta aracılığı ile ücretli versiyonda, okuma, yazma, bildirimler ve alarmlar, trendler ve aktivite analizleri, geliştirilmiş analiz, yazma ve yayınlama tuşlarının hepsi bir kontrol panelinde toplanacağını ve birden fazla ilgi alanı takip etmenin, ve daha fazla içerik görmeyi mümkün kılacak şekilde tasarlanacağını söyledi.

Bu fikrin hayata geçirilmesi durumunda Twitter, SocialFlow ve HootSuite gibi uzun yıllardır Twitter kullanımını zenginleştirmeyi amaçlayan şirketlerle rekabet etmeye başlayacak.

Şirketin neden bu kadar geç kaldığı ise henüz belli değil. 2009 yılında şirketin kurucularından Biz Stone, bu tip özelliklerin geliştirilmesi için yeni bir ürün yöneticisinin ekibe katıldığını açıklamış ancak Twitter bu ürünü geliştirme yapılmamıştı. Stone ise 2011 yılında şirketten ayrılmıştı.

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