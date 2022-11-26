  • BIST 4.874,34
  • Altın 1051.207
  • Dolar 18.6231
  • Euro 19.3907
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKADSÖ’den korkutan uyarı: Kızamık salgını milyonlarca çocuğu öldürebilir

Twitter reklam verenlerinin üçte birini kaybetti

»
Elon Musk'ın devralmasından bu yana Twitter'ın en büyük reklam verenlerin üçte biri sitede pazarlama yapmayı durdurdu.
Twitter reklam verenlerinin üçte birini kaybetti

Elon Musk'ın devralmasından bu yana Twitter'ın en büyük reklam verenlerinin üçte birinden fazlasının sitede pazarlama yapmayı durdurduğu yeni bir raporda belirtildi.

Yeni bulgular, Musk'ın siteyi tartışmalı bir şekilde satın almasının sonucu, şirketin ciddi sorunlar yaşayabileceğini gösteriyor.

Marka güvenliğinden endişe ediliyor

Şirketin yeni başkanı, kendisinin sahipliğindeki siteyi zayıflatmak amacıyla aktivistlerin, siteden uzak durmaları yönünde reklam verenlere baskı yaptığını öne sürüyor.

Ancak şirketler sorunun bundan değil, muhtemelen zayıflayan içerik denetimi nedeniyle ortaya çıkan "marka güvenliğiyle" ilgili endişelerden kaynaklandığını söylüyor.

 

Twitter personelinin yarısından fazlasını işten çıkaran Musk'ın kovduğu kişilerin çoğu, hem reklam satmak hem de bu reklamların sorunlu gönderilerle beraber görünmemesini sağlamak için çalışıyordu.

Mars şirketi, analitik markası Pathmatichs'in verilerini ilk haberleştiren The Washington Post'a yaptığı açıklamada, "Markamızı etkileyen önemli marka güvenliği ve uygunluk sorunlarını öğrenince, Mars eylül sonlarında Twitter'daki reklam faaliyetlerini askıya almaya başladı" diye belirtti.

 

The Washington Post'un analizine göre, Twitter'a reklam vermeyi kesecek diğer büyük şirketler arasında Kellogg, Verizon ve ilaç şirketi Merck de bulunuyor.

Haberde, toplamda sitenin ilk 100 reklam vereninin üçte birinden fazlasının son iki haftadır reklam vermediği belirtildi. Musk'ın şirketi devralmasından bu yana ilk 50'nin de 14'ü reklam vermedi.

Musk'ın devralmasından kaynaklanabilir

Reklamla ilgili sıkıntılar sadece Musk'ın şirketi devralmasından kaynaklanmayabilir. ABD'deki ekonomik durumla ilgili endişelerin artması, birçok reklam verenin pazar paylarını genişletmek için pazarlamaya harcama yapmaya daha az istekli olabileceği anlamına geliyor.

Ancak her iki şekilde de bu sıkıntılar Musk'a sorun yaratabilir. Twitter geçen yıl gelirinin neredeyse yüzde 90'ını lisanslamadan elde etmişti.

 

Şirketin yeni yöneticisi, bunun yerine aboneliklere ve üyeliklere ağırlık vereceğini belirtiyor. Musk kullanıcıların adlarının yanına mavi tik gelmesi gibi avantajlar içerecek 8 dolarlık yeni bir "Twitter Blue" hizmetini defalarca zorlasa da yaygın taklit hesaplar nedeniyle bu özelliğin piyasaya sürülmesini sürekli ertelemek durumunda kaldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD ordusu Facebook ve Instagram’da: Sahte hesaplar oluşturdu24 Kasım 2022 Perşembe 23:25
  • Ronaldo-Messi satranç maçı haftanın en popüler tweet’i oldu24 Kasım 2022 Perşembe 22:58
  • iPhone fabrikasındaki protestoları parayla bastıracaklar: 1.400 dolar teklif ettiler24 Kasım 2022 Perşembe 21:45
  • Twitter’da sürpriz gelişme: Brüksel ofisi kapatıldı24 Kasım 2022 Perşembe 20:50
  • 24 Kasım Öğretmenler Günü için Google’dan Doodle’lı kutlama24 Kasım 2022 Perşembe 14:17
  • Elon Musk'tan genel af: Askıya alınan hesaplar geri dönebilir24 Kasım 2022 Perşembe 12:51
  • Çin'de iPhone fabrikasının işçileri, karantinayı ve ertelenen ödemeleri protesto etti24 Kasım 2022 Perşembe 01:19
  • Twitter’ın yeni rakibi belli oldu… Akın akın Hive’a gidiyorlar23 Kasım 2022 Çarşamba 23:59
  • SpaceX Falcon 9 roketi uzaya fırlatıldı23 Kasım 2022 Çarşamba 21:41
  • Twitter'dan yeni karar: Mavi tik uygulaması ertelendi22 Kasım 2022 Salı 19:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti