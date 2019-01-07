Twitter rekoru: 4 milyon retweet

Japon milyarder iş insanı Yusaku Maezawa’nın mikro blog sitesi Twitter'da yaptığı paylaşım, 4 milyondan fazla kez retweet edilerek tüm zamanların en çok retweet edilen paylaşımı oldu.

Japonya’nın en büyük online moda mağazasının sahibi olan Mazeawa 5 ocak'ta bir tweet attı.

Tweet’inde bir çekiliş düzenleyeceğini ve bu paylaşımını retweet eden 100 kişi arasında 100 milyon yen yani yaklaşık 1 milyon doları paylaştıracağını duyurdu. Maezawa "Çekilişe katılmak için tek yapmanız gereken beni takip ederek bu tweet’i yeniden paylaşmak" mesajını paylaştı.

Maezawa geçtiğimiz yıl Elon Musk'ın SpaceX roketiyle ay çevresinde seyahat edecek ilk turist olmuş ve haberlere konu olmuştu. Uçuşun 2023’te gerçekleşeceği açıklanmıştı.

YUSAKU MAEZAWA KİMDİR?

43 yaşında ünlü bir girişimci olan Yusaku Maezawa, Japon giyim markası Zozotown'ın sahibi.

Maezawa'nın Forbes verilerine göre tam 2.9 milyar dolarlık bir servete sahip olduğu belirtiliyor.

Aynı zamanda bir sanat koleksiyoncusu olan Maezawa, Jean-Michel Basquiat'ın 1982 yılında çizdiği bir tabloyu geçtiğimiz yıl tam 110 milyon dolar ödeyerek satın almış ve tüm dünyada gündem olmuştu.