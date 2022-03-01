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Twitter, Rus devlet medyasıyla bağlantılı paylaşımları etiketleyecek

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Twitter, Kremlin'e bağlı yayınların Moskova'nın Ukrayna'ya saldırısı hakkında yanlış bilgi yaymakla suçlanmasından dolayı, Rus devlet medyası bağlantılı paylaşımlara uyarı koyacağını söyledi.
Twitter, Rus devlet medyasıyla bağlantılı paylaşımları etiketleyecek

Twitter, Kremlin'e bağlı yayınların Moskova'nın Ukrayna'ya saldırısı hakkında yanlış bilgi yaymakla suçlanmasından dolayı, Rus devlet medyası bağlantılı paylaşımlara uyarı koyacağını söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından sosyal medya platformları üzerindeki baskı artıyor.

Rusya merkezli Rurssian Today (RT) ve Sputnik, savaş lehine yanlış anlatılar kullanmakla suçlanıyor.

Rurssian Today (RT) ve Sputnik halihazırda Twitter'da "Rusya devletine bağlı medya" etiketiyle yer alıyor.

Platform bundan sonra bu medyaların bağlantısıyla yapılan paylaşımlara da uyarı koymaya başlayacak.

Duyuru, Facebook'un çatı şirketi Meta'nın, Rusya yanlısı grupların, sahte profiller veya saldırıya uğramış hesaplar kullanarak sosyal medyada yanlış bilgilendirme kampanyaları düzenlediğini söylemesinden bir gün sonra geldi.

Web izleme grubu NetBlocks, Twitter ve Facebook'un Rusya'da erişim kısıtlamalarına maruz kaldığını ve artık büyük ölçüde kullanılamaz olduğunu söyledi.

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