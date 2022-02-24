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Twitter: Rusya ordusu hakkında paylaşım yapan bazı hesapları 'yanlışlıkla' askıya aldık

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Rusya'nın askeri manevraları hakkında paylaşım yapan 'yaklaşık 12 hesabı yanlışlıkla askıya aldığını, bunun kendi hatası olduğunu' söyleyen Twitter, "Etkilenen bir dizi hesaba erişimi proaktif olarak yeniden etkinleştirdik" dedi.
Twitter: Rusya ordusu hakkında paylaşım yapan bazı hesapları 'yanlışlıkla' askıya aldık

Rusya'nın askeri manevraları hakkında paylaşım yapan 'yaklaşık 12 hesabı yanlışlıkla askıya aldığını, bunun kendi hatası olduğunu' söyleyen Twitter, "Etkilenen bir dizi hesaba erişimi proaktif olarak yeniden etkinleştirdik" dedi.

Twitter (TWTR.N)Rusya'nın askeri manevraları hakkında paylaşım yapan yaklaşık 12 hesabı askıya almasının 'yanlışlıkla' olduğuna dair açıklama yaptı.

'Koordineli kampanya tetiklemedi'

Açıklamaya göre hesapların askıya alınması, 'koordineli bir bot kampanyasından veya hesapların diğer kullanıcılar tarafından toplu olarak bildirilmesinden kaynaklanmadı'.

'Proaktif olarak izliyoruz'

Twitter sözcüsünün açıklamasında "Yeni ortaya çıkarak politikalarımızı ihlal eden anlatıları proaktif olarak izliyoruz ve bu sefer, bir dizi hesap üzerinde yaptırım eylemini yanlışlıkla gerçekleştirdik. Bu eylemleri hızla gözden geçiriyoruz ve etkilenen bir dizi hesaba erişimi proaktif olarak yeniden etkinleştirdik" denildi.

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