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Twitter, satış anlaşmasından çekilen Elon Musk’a dava açıyor

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Elon Musk'ın dün Twitter'ın satış anlaşmasının birden fazla maddesini ihlal ettiğini söyleyerek 44 milyar dolarlık anlaşmadan çekildiğini açıklaması şok etkisi yarattı. Twitter, Musk'ın anlaşmadan çekilmemesi için dava açacaklarını duyurdu.
Twitter, satış anlaşmasından çekilen Elon Musk’a dava açıyor

Dünyanın en zengin kişileri arasında yer alan Elon Musk, Twitter’ın satış anlaşmasının birden fazla maddesini ihlal etmesi nedeniyle Twitter’ı satın almaktan vazgeçtiğini açıklamıştı. Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor, satış anlaşmasının uygulanması için yasal işlem başlatacaklarını duyurdu.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile yapılan 95 sayfalık satın alma (birleşme) anlaşmasına göre Musk’ın Twitter’ın anlaşmayı ihlal ettiğini kanıtlaması gerekiyor aksi halde 1 milyar dolarlık ayrılık ücreti ödemek durumunda kalabilir.

MUSK: SPAM VE BOT HESAPLARIN ORANI YÜZDE 20

Musk, Mayıs ayında Twitter’dan sahte hesaplar (spam) ile yazılım ve programlar sayesinde oluşturulmuş (bot) hesapların gerçek kişilere ait toplam hesapların yüzde 5’inden daha az olduğuna dair kanıt istemişti. Musk, ayrıca spam ve bot hesapların yüzde 20 kadar olduğunu ileri sürmüştü.

Musk’ın avukatları Komisyona bir mektup göndererek; Musk’ın taleplerinin Twitter tarafından görmezden gelindiği, bazen haksız sebeplerle reddedildiği, bazen de eksik bilgi verildiğini ifade ederek “Bay Musk birleşme anlaşmasını feshediyor çünkü Twitter bu anlaşmanın birçok hükmünü esaslı ihlal ediyor, görünüşe göre yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunuyor” açıklamasını yaptı.

Twitter Yönetim Kurulu Başkanı ve Co-CEO Bret Taylor bugün bir açıklama yaparak “Twitter, Musk ile üzerinde anlaşılan fiyat ve şartlarda işlemi kapatmayı taahhüt ediyor ve birleşme anlaşmasını uygulamak için yasal yollara başvurmayı planlıyor. Delaware Mahkemesi’nde galip geleceğimizden eminiz” dedi.

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