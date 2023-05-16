  • BIST 4.447,92
  • Altın 1271.425
  • Dolar 19.6906
  • Euro 21.4338
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAHatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Twitter: Seçimde açık kalmak için dört hesabı ve 409 tweeti erişime engelledik

»
Twitter seçim öncesi 4 hesap ve 409 tweete getirdiği erişim engelini açıkladı, belge yayınladı: 'Bant daraltma' tehdidi nedeniyle Twitter'ı kullanılabilir durumda tutmak için uyguladık.
Twitter: Seçimde açık kalmak için dört hesabı ve 409 tweeti erişime engelledik

14 Mayıs seçimleri öncesi Türkiye'den bazı hesaplara erişim engeli getiren Twitter, konuya ilişkin ayrıntılı açıklama yaptı. 

Açıklamada, Twitter’a yönelik bant daraltılması konusunda "tehdit" olarak gördükleri bir uyarı aldıklarını ve platformun seçim süresince kullanılabilmesi için bazı hesaplara erişim engelleme işlemi uyguladıklarını belirtildi.

İngilizce ve Türkçe paylaşılan açıklamada Twitter, hafta boyunca hükümetle müzakere halinde olduklarını ve birkaç uyarının ardından "bant daraltma" tehdidi nedeniyle 4 hesap ve 409 tweete erişim engeli getirdiklerini vurguladı.

Mahkeme kararlarına itiraz ettiklerini; ancak oy verme işleminin hemen öncesinde başvurulabilecek başka bir yasal yolun olmadığını savunan şirketin açıklaması şöyle: 

SEÇİM ÖNCESİ KULLANILABİLİR DURUMDA TUTMAK İÇİN...'

"Bugün Türkiye politikamızla ilgili bir bilgilendirme yapmak istiyoruz. Geçen hafta boyunca Türk Hükümeti ile müzakere halindeydik ve bize Twitter'ın mevcut mahkeme kararlarının tamamına uymayan tek sosyal medya kuruluşu olduğunu belirttiler. Bu tür birkaç uyarıdan sonra, Twitter’a yönelik bant daraltılması konusunda son bir tehdit olduğuna inandığımız bir uyarı aldık ve bu nedenle Twitter'ı hafta sonunda yapılan seçim süresince kullanılabilir durumda tutmak için 4 hesaba ve 409 Tweete erişim engelleme işlemi uyguladık. İfade özgürlüğü ile ilgili endişelerimizi doğrudan yetkililere ilettik. Tüm taleplerde yaptığımız gibi burada da mahkeme kararlarına itiraz etmeye devam edeceğiz, ancak oy verme işleminin hemen öncesinde başvurulabilecek başka bir yasal yol yoktu. Şu ana kadar erişim kısıtlamalarına konu içerik ile ilgili Twitter aleyhine beş mahkeme kararı düzenlenmiştir ve biz bunlardan dört tanesine itiraz ettik. İtirazlarımızdan biri reddedilirken, diğer üç mahkeme kararı halen ilgili mahkemeler tarafından incelenmektedir. Beşinci mahkeme kararına yarın itiraz edeceğiz. Aşağıda erişim engelleme işlemleriyle ilgili verilen mahkeme kararlarının ve düzenleyici kurum yazışmalarının bir kopyasını yayınlıyoruz."

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Twitter’ın yeni CEO’su belli oldu12 Mayıs 2023 Cuma 19:45
  • Elon Musk, Twitter CEO'luğunu bırakıyor12 Mayıs 2023 Cuma 10:38
  • Yapay zeka yakında işlerin yüzde 80’inin yerini alabilir11 Mayıs 2023 Perşembe 22:34
  • Google’dan arama için yeni özellik11 Mayıs 2023 Perşembe 19:08
  • Bilimsel araştırma: Yapay zeka sağlık alanında tehlikeli olabilir10 Mayıs 2023 Çarşamba 23:48
  • Elon Musk duyurdu: Twitter’a sesli ve görüntülü arama10 Mayıs 2023 Çarşamba 22:50
  • ChatGPT ile sahte haber üreten adam gözaltına alındı10 Mayıs 2023 Çarşamba 21:34
  • Elon Musk WhatsApp'a 'güvenilemeyeceğini' iddia etti10 Mayıs 2023 Çarşamba 13:37
  • Twitter'da arama ve şifreli mesajlaşma dönemi başlıyor10 Mayıs 2023 Çarşamba 10:44
  • ABD, Rusya’ya ait 20 yıllık casus yazılım ağını çökertti10 Mayıs 2023 Çarşamba 08:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti