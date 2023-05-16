Twitter: Seçimde açık kalmak için dört hesabı ve 409 tweeti erişime engelledik

14 Mayıs seçimleri öncesi Türkiye'den bazı hesaplara erişim engeli getiren Twitter, konuya ilişkin ayrıntılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Twitter’a yönelik bant daraltılması konusunda "tehdit" olarak gördükleri bir uyarı aldıklarını ve platformun seçim süresince kullanılabilmesi için bazı hesaplara erişim engelleme işlemi uyguladıklarını belirtildi.

İngilizce ve Türkçe paylaşılan açıklamada Twitter, hafta boyunca hükümetle müzakere halinde olduklarını ve birkaç uyarının ardından "bant daraltma" tehdidi nedeniyle 4 hesap ve 409 tweete erişim engeli getirdiklerini vurguladı.

Mahkeme kararlarına itiraz ettiklerini; ancak oy verme işleminin hemen öncesinde başvurulabilecek başka bir yasal yolun olmadığını savunan şirketin açıklaması şöyle:

SEÇİM ÖNCESİ KULLANILABİLİR DURUMDA TUTMAK İÇİN...'

"Bugün Türkiye politikamızla ilgili bir bilgilendirme yapmak istiyoruz. Geçen hafta boyunca Türk Hükümeti ile müzakere halindeydik ve bize Twitter'ın mevcut mahkeme kararlarının tamamına uymayan tek sosyal medya kuruluşu olduğunu belirttiler. Bu tür birkaç uyarıdan sonra, Twitter’a yönelik bant daraltılması konusunda son bir tehdit olduğuna inandığımız bir uyarı aldık ve bu nedenle Twitter'ı hafta sonunda yapılan seçim süresince kullanılabilir durumda tutmak için 4 hesaba ve 409 Tweete erişim engelleme işlemi uyguladık. İfade özgürlüğü ile ilgili endişelerimizi doğrudan yetkililere ilettik. Tüm taleplerde yaptığımız gibi burada da mahkeme kararlarına itiraz etmeye devam edeceğiz, ancak oy verme işleminin hemen öncesinde başvurulabilecek başka bir yasal yol yoktu. Şu ana kadar erişim kısıtlamalarına konu içerik ile ilgili Twitter aleyhine beş mahkeme kararı düzenlenmiştir ve biz bunlardan dört tanesine itiraz ettik. İtirazlarımızdan biri reddedilirken, diğer üç mahkeme kararı halen ilgili mahkemeler tarafından incelenmektedir. Beşinci mahkeme kararına yarın itiraz edeceğiz. Aşağıda erişim engelleme işlemleriyle ilgili verilen mahkeme kararlarının ve düzenleyici kurum yazışmalarının bir kopyasını yayınlıyoruz."