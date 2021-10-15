Twitter, Spaces özelliğini duyurdu

Yeni sekme, Spaces özelliği için derlenmiş bir listenin yanı sıra, insanların ilgi alanlarıyla ilgili konuşmaları aramak için kullanabilecekleri bir arama işlevine sahip olacak.

Twitter, güncellemeyi resmi Spaces hesabı aracılığıyla duyurdu. Sekme yakında Android’de ve “gelecekte” diğer dillerde de kullanılabilir halde olacak. Ne yazık ki şirket, Android kullanılabilirliği için daha spesifik bir tarihten bahsetmedi. Ancak iOS kullanıcılarının hepsinin kısa süre içinde özelliği almış olması gerekiyor.

Twitter, Spaces özelliğini Aralık ayında test etmeye başladı. Kullanıcıların girebileceği yalnızca sesli odalardan oluşan özellik, Clubhouse tarzında canlı bir ses özelliği olarak karşımıza çıkıyor.

Web sitesi, geçen aylarda kullanılabilirliğini genişletti ve Spaces’i uygulamalarında daha belirgin ve daha kolay bulmanın yeni yollarını ekledi. Şirketin ayrıca Spaces sekmesini web sitesine ekleme planları olabilir.

Henüz resmi olarak bir açıklama yapılmamış olsa da, şimdiden konuyla ilgili söylentiler yayılmaya başladı. Açıkçası bir uygulamayı özgün yapan özelliğin farklı bir uygulamada da kullanılması çoğunlukla tutmuyor. Bu sebeple ses odaları fikrinin Clubhouse haricinde başka bir uygulamada talep görmesi çok olası değil. Ancak Twitter yine de bu özelliği geliştirmeye kararlı.