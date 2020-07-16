Twitter tarihindeki en büyük sanal saldırının arka planı aydınlanıyor

Dün gece tarihinin en büyük siber saldırılarından biriyle karşılaşan Twitter, elde ettiği ilk bulgulara göre iç sistemlerinin hedef alındığını açıkladı.

Twitter, dün gece tarihinin en büyük sanal saldırısı ile karşılaştı. Milyonlarca takipçisi olan dünyaca ünlü birçok insanın hesapları hacklenerek bitcoin dolandırıcılığı yapıldı. Twitter, saldırıyı araştırdığını açıklarken şirketin iç sistemlerinin hedef alınarak olayın gerçekleştirildiğini belirtti.

Aralarında Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) eski Başkanı Barack Obama, Demokratlar'ın başkan adayı Joe Biden, Tesla'nın kurucusu ABD'li iş insanı Elon Musk ve Amazon Yönetim Kurulu Başkanı Jeff Bezos gibi çok sayıda ünlü ismin ve şirketin Twitter'daki onaylı hesapları dün gece bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradı. Siber saldırıya uğrayanlar arasında New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg, rap şarkıcısı Kanye West, Microsoft'un kurucusu Bil Gates ile eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın yanı sıra Uber ve Apple gibi şirketlerin hesapları da bulunuyor.

ABD basını, Twitter’ın durumu fark edip hesapları kapatmasına dek geçen sürede söz konusu Bitcoin hesabına 100 bin doların üzerinde Bitcoin gönderildiğini yazdı.

İLK KEZ

Twitter'da ilk kez bu kadar kapsamlı bir siber saldırı meydana geldi. Daha önce çok sayıda ünlünün hesabı benzer şekilde aynı anda hacklenmemişti. Yaşanan siber saldırının öncekilerden bir diğer farkı da bu kez Twitter hesaplarının bağlı olduğu cep telefonu uygulamasının kullanılması olduğu belirtiliyor.

Siber saldırı sonrası bu hesaplardan sanal para birimi Bitcoin'le ilgili paylaşımlar yapılarak verilen anonim Bitcoin adresine para yatırılması istendi. Saldırının ardından birçok hesap Twitter tarafından hemen kapatıldı, ardından sahte paylaşımlar silinerek yeniden kullanıma açıldı.

Twitter hesabından dün akşam bir açıklama yapan Twitter yöneticisi Jack Dorsey, saldırının mümkün olan en kısa sürede açıklığa kavuşturulacağını söyledi.

Olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin daha fazla bilgi sahibi olduklarında kamuoyunu ayrıntılı olarak bilgilendireceklerini ifade eden Dorsey, "Yaşananlardan dolayı çok üzgünüz. Bu, Twitter için zor bir gün" dedi.

‘İÇ SİSTEMLER HEDEF ALINDI’

Twitter açıklamasında, şirketin iç sistemlerinin hedef alındığı kabul edildi. “Soruşturmamız devam ediyor ama şu ana dek bildiklerimiz şöyle” diyen firma şu açıklamayı yaptı: “İç sistemlere ve araçlara erişimi olan bazı çalışanlarımızı başarılı biçimde hedef alan kişilerin, koordineli bir sosyal mühendislik saldırısı olduğuna inandığımız bir durum tespit ettik.”

FBI’DAN SORUŞTURMA

Olayın ardından FBI’dan yapılan açıklamadaysa, hesapların bir kripto para dolandırıcılığı nedeniyle ele geçirilmiş göründüü belirtilerek soruşturma başlatıldığı belirtildi. FBI, halktan bu tür dolandırıcılık tuzaklarına düşmemesini istedi.