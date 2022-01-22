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Twitter Yenilenmeye Devam Ediyor: Yöneticiler Görevden Alınıyor

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Kasım ayında CEO olmasından bu yana Parag Agrawal, şirketin yönetici pozisyonlarını elden geçirmeye devam ediyor. Son olarak Agrawal, güvenlikten sorumlu ekibi yeniledi.
Twitter Yenilenmeye Devam Ediyor: Yöneticiler Görevden Alınıyor

Geçtiğimiz aylarda Jack Dorsey’in görevinden ayrılması üzerine yeni Twitter CEO’su olarak göreve başlayan Parag Agrawal, şirketin liderlerini yenilemeye devam ediyor. Geçen ay mühendislik ve tasarım şeflerini görevden alan Agrawal, güvenlik ekibi için yeni liderler getiriyor.

Şirket, The New York Times’a eski güvenlik yöneticisi Peiter Zatko’nun ayrıldığını, baş bilgi güvenliği sorumlusu Rinki Sethi’nin ise önümüzdeki haftalarda Twitter’dan ayrılacağını doğruladı. Agrawal’ın işe alım ve işten çıkarma ile ilgili kararları; şirketin nasıl yönetildiğine ve en öncelikli iş üzerindeki etkisine ilişkin bir değerlendirme sonrasında verdiğini çalışanlara söylediği belirtiliyor.

Twitter, hacker topluluğunda “Mudge” olarak bilinen Zatko’yu, birçok yüksek profilli hesabı tehlikeye atan olayın ardından Kasım 2020’de işe almıştı. Zatko, daha önce DARPA, Google ve Stripe’de çalıştı ve 90’larda Cult of the Dead Cow adlı hacker grubunun bir üyesiydi.

Eskiden IBM’de bilgi güvenliğinde görev alan Sethi de Temmuz 2020 Bitcoin hack’inin ardından şirkete katılmıştı.

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