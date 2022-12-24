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Twitter'a bir veri ihlali soruşturması daha

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İrlanda Veri Koruma Komisyonu, Twitter'a veri ihlali nedeniyle soruşturma açtı.
Twitter'a bir veri ihlali soruşturması daha

İrlanda Veri Koruma Komisyonundan yapılan açıklamada, 5,4 milyon Twitter kullanıcısına ait verilerin kasımda internet ortamında yayımlandığı anımsatıldı.

Konuyla ilgili şirket yetkilileriyle görüşüldüğü belirtilen açıklamada, Twitter’ın, AB Genel Veri Koruma Tüzüğü’nü ihlal etmiş olabileceği ifade edildi.

Açıklamada, sosyal medya platformu Twitter hakkında verilerle ilgili ihlaller nedeniyle soruşma başlatma kararı verildiği vurgulandı.

Twitter ağustosta bilgisayar korsanlarının sistemdeki bir açıktan faydalandığını duyurmuş ancak bundan etkilenen hesap sayısı hakkında bilgi vermemişti ancak medyada yer alan haberlerde, 5,4 milyon Twitter kullanıcısının bilgilerinin bilgisayar korsanlarının kullandığı bir internet forumunda 24 Kasım’da paylaşıldığı belirtilmişti.

İrlanda Veri Koruma Komisyonu, Aralık 2020’de bazı özel paylaşımların herkes tarafından görünür hale gelmesine yol açan bir hata nedeniyle Twitter’a 450 bin avro ceza kesmişti.

Bazı büyük teknoloji firmalarına ev sahipliği yapan İrlanda’nın Veri Koruma Komisyonu, olası ihlallerde yetkili düzenleyici olarak kabul ediliyor.

İrlanda Veri Koruma Komisyonu, ihlale konu olan şirkete ya küresel gelirinin yüzde 4’ü ya da 20 milyon avroya kadar ceza verme yetkisine sahip. 

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