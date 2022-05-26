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Twitter’a kişisel verilerin gizliliğini korumadığı gerekçesiyle 150 milyon dolar ceza

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Sosyal medya platformu Twitter, kişisel verilerin gizliliğini korumadığı gerekçesiyle 150 milyon dolar pazar cezası ödeyecek.
Twitter’a kişisel verilerin gizliliğini korumadığı gerekçesiyle 150 milyon dolar ceza
Fotoğraf: Reuters

AA’nın aktardığı ABD Adalet Bakanlığı ve Federal Ticaret Komisyonu açıklamasında, Twitter’ın kullanıcı verilerinin ‘gizliliğini ve güvenliğini’ Mayıs 2013 – Eylül 2019 döneminde sağlayamadığı ifade edildi.

Twitter ile yapılan anlaşma uyarınca platformun 150 milyon dolar para cezası ödeyeceğinin belirtildiği açıklamada, şirketin kullanıcı verilerinin gizliliğine yönelik yeni önlemler alacağı kaydedildi.

Açıklamada, Twitter’ın söz konusu dönemde, telefon numaraları ve e-posta adreslerini yalnızca kullanıcı hesaplarını korumak için kullanmadığı, aynı zamanda bu bilgileri reklam verenlerin kullanımına sunduğu belirtildi.

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