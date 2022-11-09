  • BIST 4.360,96
  • Altın 1021.138
  • Dolar 18.5529
  • Euro 18.5966
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Twitter’a “Resmi” etiket geliyor

»
Twitter, belirli şartları yerine getiren Blue abonelerinin profilinde "Resmi" etiketi yer alacağını açıkladı. Twitter Blue aboneleri mavi tik alsalar bile, nitelikleri karşılamadıkları sürece Resmi etiketine sahip olamayacaklar.
Twitter’a “Resmi” etiket geliyor

Twitter, Blue hizmetini satın alan kullanıcıların profilinde “Resmi” etiketine yer vereceğini açıkladı. Kullanıcıların hesapların gerçek olduğunu ayırt etmeye yardımcı olmak için başka bir onay işareti türü sunuyor.

Twitter’ın ürün yönetimi direktörü Esther Crawford, sosyal medya şirketinin bu yeni doğrulama özelliğini belirli hesaplara sunacağını açıkladı. Mavi tike sahip hesaplar, doğrulandıklarını belirtmek için “Resmi” etiketine sahip olacak.

 

Hangi hesaplar "Resmi" etiket alabilecek?

Crawford, yeni statünün yalnızca “hükümet hesaplarına, ticari şirketlere, iş ortaklarına, büyük medya kuruluşlarına, yayıncılara ve bazı tanınmış kişilere” verileceğini açıkladı.

The New York Times’a göre Twitter, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ara seçimler nedeniyle sözde ertelendikten sonra çarşamba günü 8 dolarlık Blue aboneliğini resmi olarak sunacak.

Twitter, Blue hizmetinin aylık ücretini ayda 4,99 dolardan 8 dolara yükseltecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Twitter'ın kaos içinde 10 günü08 Kasım 2022 Salı 09:12
  • Twitter’daki Elon Musk’ları siliyor07 Kasım 2022 Pazartesi 23:55
  • Twitter, Hindistan’daki çalışanların neredeyse tamamını kovdu07 Kasım 2022 Pazartesi 20:55
  • Facebook ve Instagram’ın çatı şirketi Meta’da büyük işten çıkarma yolda07 Kasım 2022 Pazartesi 18:26
  • Elon Musk’tan sonra kullanıcılar platformu terk ediyor… İşte Twitter’a alternatif platformlar06 Kasım 2022 Pazar 14:03
  • Twitter'ın ücretli mavi tik hizmeti başladı06 Kasım 2022 Pazar 13:08
  • Elon Musk’a bir tepki de Birleşmiş Milletler’den geldi06 Kasım 2022 Pazar 10:35
  • Eski Apple çalışanı suçlamaları kabul etti… Şirketi 17 milyon dolar dolandırdı05 Kasım 2022 Cumartesi 20:09
  • Musk’tan işten çıkarmalar için savunma: “Twitter günlük 4 milyon dolar kaybediyor”05 Kasım 2022 Cumartesi 19:23
  • Twitter’ı satın alması için Elon Musk’a para veren Puff Daddy de şirkete girmek istiyor05 Kasım 2022 Cumartesi 13:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti