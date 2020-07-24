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Twitter'a ücretli abonelik sistemi geliyor

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Reklam gelirleri düşen Twitter ücretli abonelik sistemini devreye almayı tasarlıyor. CEO Jack Dorsey projenin daha başlangıç aşamasında olduğunu söylerken abonelik sistemine ilişkin detay paylaşmadı.
Twitter'a ücretli abonelik sistemi geliyor

Kısa bir süre önce yaşanan siber saldırı ve ‘bitcoin’ dolandırıcılığı olayı nedeniyle teknoloji basınının gündemine oturan Twitter, ücretli abonelik sistemi üzerinde çalışıyor.

Şirketin, bu tip bir hamleyi, platformu reklamsız bir şekilde kullanmak isteyen kullanıcıları hedefleyerek yapacağı ve reklam gelirleri azaldığı için yeni gelir seçenekleri yaratmayı amaçladığı tahmin ediliyor.

TeknoSafari'nin haberine göre platform tarafından yayınlanan yeni bir iş ilanı, Twitter’ın ücretli abonelik sistemi üzerinde çalışıyor olabileceği iddialarını da beraberinde getirdi. Yayınlanan iş ilanı sonrası, sosyal medya devinin bu tip bir sistemi hayata geçirmeye hazırlandığı da netleşmiş oldu.

Şirket CEO’su Jack Dorsey de kısa bir süre önce bu iddiaları doğrulayacak nitelikte açıklamalar yapmıştı. 2020 yılı sonunda farklı yaklaşımları test etmeye yönelik çalışmaları kullanıcı beğenisine sunacaklarını ifade eden Dorsey, açıklamasında yeni oluşturacakları gelir modelinin reklam platformu yanında tamamlayıcı rol oynamasını istediklerini de belirtmişti.

ERKEN KEŞİF AŞAMASINDA

CNN’de yer alan habere göre; Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey yatırımcılara seslenirken, “Bu yıl abonelik modeline ilişkin testler göreceksiniz. Birinin Twitter'a ücret ödemesini istemek çıtayı çok yükseğe koymak demek. Şu an çok çok erken keşif aşamasındayız” diyerek abonelik oluşumu hakkında bilgi verdi.

Dorsey’nin bu açıklamalarından kısa bir süre sonra yayınlanan iş ilanı, yeni oluşturacakları gelir modelinin ücretli abonelik sistemine dayandığı iddialarını doğruladı. Dorsey; açıklamasında ayrıca, reklam gelirlerinin azaldığına ve bu nedenle yeni gelir seçenekleri yaratmayı hedeflediklerine de işaret etmişti.

Diğer yandan; şirket CEO’su iddiaları doğrulayacak nitelikte açıklamalarda bulunsa da Twitter, platforma ücretli abonelik sistemi getirilip getirilmeyeceğine dair henüz herhangi bir resmi açıklama yapmadı.

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