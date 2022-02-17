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Twitter’da artık Ethereum ile bahşiş verilebilecek

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Twitter’da artık Ethereum ile bahşiş verilebilecek
Twitter’da artık Ethereum ile bahşiş verilebilecek

Twitter’da kullanıcıların beğendikleri diğer üyelere para gönderebilmesini sağlayan bahşiş kutusu özelliği geçen aylarda kullanıma sunulmuştu. Kullanıcılar, farklı ödeme araçlarını kullanarak paylaşımlarını beğendikleri kullanıcıları maddi olarak desteklerken, söz konusu özellik en büyük kripto para birimi Bitcoin’i de destekliyor.

Chip Online’ın aktardığına göre Twitter, şimdi de kullanıcılara Ethereum ile bahşiş vereme seçeneğini aktif hale getirdi.

Platform daha geniş bir bahşiş verme yelpazesi sayesinde, içerik üretenlerin daha fazla bahşiş alabileceğini düşünüyor.

Twitter’ın kurucusu olan ve yakın bir geçmişte de şirketin CEO’luk görevini bırakan Jack Dorsey, kripto paralara ilgisiyle biliniyor. Dorsey son olarak geçen ay Bitcoin’in küresel para birimi olacağı düşüncesini bir kez daha yinelemişti.

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