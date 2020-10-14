Twitter'da Barış Çığlığı #BarışÇünkü

Kıbrıslı gençlerin Twitter'de başlattığı #BarışÇünkü hastaglı paylaşımlar saatler içinde yüzleri buldu.
Twitter'de "gündemdekiler" kısmında da yer alan #BarışÇünkü hastaglı paylaşımlarla gençler Kıbrıs'ta çözüm ve barış isteklerini dile getiriyor.
Kıbrıslı gençlerin Twitter'de başlattığı #BarışÇünkü hastaglı paylaşımlar saatler içinde yüzleri buldu.
Twitter'de "gündemdekiler" kısmında da yer alan #BarışÇünkü hastaglı paylaşımlarla gençler Kıbrıs'ta çözüm ve barış isteklerini dile getiriyor.
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