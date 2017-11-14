Twitter’da bir kısıtlama daha son buldu!

Twitter geçtiğimiz günlerde paylaşımlardaki 140 karakter sınırını 280 karaktere çıkarmıştı. Şimdi de kullanıcı adında bulunan 20 karakter sınırı kalktı.

Twitter’da yapılan son değişiklik ile kullanıcıların kendi belirledikleri adları artık 50 karaktere kadar uzayabilecek. Daha önceden görünen ad 20 karakter ile sınırlıydı.

Karakter sayısındaki artışın anlamı, artık süper uzun adınızı ya da kendinizi ifade etme yolunuzu 20 karaktere değil, 50 karaktere sığdırmak zorundasınız. Bunun yanında, karakter sayısı artışıyla içinde birçok emoji barındıran kullanıcı adları da sık sık karşımıza çıkacak gibi görünüyor.