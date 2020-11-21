Twitter’da Büyük Güncelleme! Artık Twitter’da Hikaye Mevcut!

Sosyal medya artık hayatımızın vazgeçilmez özelliklerinden biri haline geldi. Sosyal platformlar güncellemeleri ile birbirleri ile yarışıyor. Twitter’da servise açılan hikaye özelliği dikkatleri çekti.

Twitter’da hikaye özelliği ilk olarak fenomenler tarafından kullanılınca fark edildi.

Dünyanın en yaygın olarak kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Twitter yeni özelliğini kullanıcılara açtı. İnstagram Facebook ve Whatsapp'ta kullanılan hikaye özelliği gibi Twitter'da da hikaye özelliği Twitter kullanıcılarının anlık durumlarını paylaşmasını sağlayacak.

Sevilen sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, güncelleme ile birlikte gelen yeni özelliği Fleets’i kullanıcılarının hizmetine sundu. Platform yaptığı açıklamada bu özelliği kullanan kişilerin anlık paylaşımlarını yapabilmeleri için kullanıma açtığını iletti. Twitter Fleets ile 24 saat boyunca hikayeler Twitter profilinde kalacaktır. Peki ama Twitter hikaye yani Twitter story nasıl kullanılır? 'Twitter Fleets nedir?' gibi sorular kullanıcıların merak ettiği şeyker oldu. İşte merak edilen soruların cevabı…

Twitter Fleets Nedir?

Twitter Fleets, bir çok sosyal medya platformunda var olan hikaye özelliği gibidir. Kullanıcıların o anki düşüncelerini paylaşmasını sağlayan Twitter Fleets 24 saat boyunca yayında kalacak.

Twitter Story Nasıl Kullanılır?

Yalnızca 24 saat yayında kalan story bölümü türkçe olarak hikayeler olarak adlandırılıyor. Bu özellik Twitter’da Fleets özelliği olarak karşımıza çıkıyor. Türkçe'ye "Filolar" olarak çevrileceği söylenen Twitter Fleets ile atılan storyler 24 saat görüntülenebilecek. 24 saatlik zaman dilimi sonunda silinecek, yani 24 saatlik Fleet'ler oluşturulacak. Hikayeler, tıpkı Instagram'daki gibi Twitter uygulamasının hemen üstünde, yuvarlak profil resimleri eşliğinde sıralanacak. Ayrıca anasayfadaki bir tweet de Twitter Fleets'te hikaye olarak paylaşılabilecek.

Twitter’da Nasıl Hikaye Atılır?

Twitter kullanıcıları, fotoğraf, yazı veya yaptıkları paylaşımlar ile Fleet oluşturabilecek. Fleets'de bir tweeti paylaşmak için tweetin altındaki "Paylaş" simgesine ve ardından "Fleet'de Paylaş" a basmak yeterli. Paylaşımdan sonra düşüncelerinizi emojiler, sözler vs ile ne düşündüğünüzü ekleyebilirsiniz.

Yakın zamanda, diğer sosyal medya platformlarında bulunan çıkartmalar ve canlı yayın özelliği Fleets'de yer alacak.

Twitter kullanıcıları atılan Fleets’leri anasayfada yapılan paylaşımların en üstünde görebilecek. Kişilerin profiline girildiği zaman yine aynı şekilde atılan Fleets’leri görüntüleyebileceğiz. Kullanıcı, herkesten Direkt Mesaj alma seçeneğini etkinleştirdiyse Fleets'lerine herkes yanıt verebilecek. Kullanıcı, bir Fleet'e cevap vermek istiyorsa da, yazara Direkt Mesaj veya emoji göndermek için üzerine dokunmak ve sohbete direkt mesajlarda devam edilebilecek.