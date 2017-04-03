Mynet’te yer alan habere göre, İbrahim Tatlıses, resmi Twitter hesabından 27 Mart 2017 tarihinde attığı ‘Sex’ ve ‘sex videoları’ yazılı iki tivit attı. Ünlü sanatçının bu paylaşımları takipçilerini şoke ederken çok sayıda yorum yapıldı. Tivitler ise hemen silindi. Bazı takipçileri sanatçının hesabının hack’lenmiş olabileceğini ileri sürdü.

Geçtiğimiz günlerde FETÖ mağduru olduğunu belirten ve malulen emekliliğe hak kazanan Tatlıses, bu defa attığı 'Seks' tiviti ile gündemde. İbrahim Tatlıses, Twitter hesabından attığı 'Seks videoları, ve seks' tivitleri ile takipçilerini şoke etti!