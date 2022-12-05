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Twitter’da hesabı askıya alınan Kanye West, soluğu Instagram’da aldı

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Kanye West, Twitter hesabının askıya alınmasının ardından Instagram'a koştu. West, Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ı hedef alan ilginç iddialarla dikkat çekti.
Twitter’da hesabı askıya alınan Kanye West, soluğu Instagram’da aldı

Son yılların sansasyonel ismi Kanye West, sosyal medyadaki skandal paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Daha önce Twitter’daki hesabı askıya alınan Kanye West, Elon Musk’ın yönetime geçmesiyle beraber yeniden platformda aktif hale gelmişti. Ancak West, yeniden nefret söylemi ve şiddeti kışkırtmakla suçlanınca bir kez daha Twitter’da engellendi.

Rapçi başkan adayı bu defa da Instagram’a gitti. West, Elon Musk’ın bir klon olduğunu iddia etti:

“Elon’un yarı Çinli olabileceğini düşünen tek kişi ben miyim? Çocukken onun resimlerini hiç gördünüz mü? Çinli bir dehayı alın ve onları Güney Afrikalı bir süper modelle eşleştirin ve elimizde bir Elon var. Bir Elon diyorum çünkü muhtemelen 10 ila 30 Elon ürettiler ve o, sıkışıp kalan ilk genetik melez… Peki, Obama’yı da unutmayalım.”

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West’in sözlerine ise Musk’tan yanıt gecikmedi, Twitter’ın yeni CEO’su, “Bunu bir iltifat olarak alıyorum!” diye yazdı. Ayrıca Musk, West’in platformdan atılmasıyla ilgili de “Elimden gelenin en iyisini yaptım. Buna rağmen yine kuralımızı çiğnedi. Hesap askıya alınacak” diye açıklama yaptı.

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