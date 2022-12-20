Twitter’da “istifa anketi”nden sonra Elon Musk’tan ilk açıklama geldi

Twitter'ın yeni sahibi ve CEO'su olan Elon Musk'ın önceki gün açtığı "Twitter'ın CEO'luk görevini bırakayım mı" başlıklı anketinde katılımcıların çoğu "evet" yanıtını verdikten saatler sonra Musk'tan dikkat çekici açıklamalar geldi.

44 milyar dolara Twitter’ı satın alan ve satın alma süreci sonrasında yaptığı hamlelerle gündemden düşmeyen Elon Musk’ın önceki gün açtığı “CEO’luk görevini bırakmalı mıyım” anketinden sonra net bir açıklama gelmedi.

Ankete katılanların yüzde 57.5’i Musk’ın görevini bırakması gerektiğini söylerken, Twitter’ı çok aktif bir şekilde kullanan Musk’ın net bir yanıt vermemesi kafa karışıklığı yarattı. Anket sonrasında konuyla ilgili açıklama yapmayan ama diğer kullanıcıların kendisini etiketleyerek sorduğu sorulara yanıt veren Musk’ın bazı açıklamaları gündem oldu.

Musk, bir kullanıcının “Sadece Twitter Blue üyesi olup mavi tıkı olanlar oy kullanabilmeli” demesi üzerine, “Twitter’da bunu yakında değiştireceğiz” dedi. Alman-Fin girişimci Kim Dotcom’un bir mesajını da değerlendiren Musk, çok sayıda sahte hesabın da oy kullandığını söyledi. Kim Dotcom, bu hesapların kaldırılması durumunda Musk’ın anketinin daha farklı sonuçlanabileceğini söyledi. Musk ise bu mesaja, “İlginç” yorumunu yaptı.

Anketten çıkacak sonuca uyacağını söyleyen Musk 2021’de Tesla hisselerini satma kararını da bir anket sonucuna göre vermiş ve hisselerinin yüzde 10’unu satmıştı. Musk benzer bir şekilde geçen ay Donald Trump’ın Twitter hesabının tekrar kullanılması için anket açmış ve anketin ardından Trump’ın hesabını açmıştı. Musk ayrıca üçüncü bir anket yapmış ve askıya alınmış hesapları açma kararı almıştı.