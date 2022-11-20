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Twitter'da istifa dalgası yaşanıyor

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Sosyal medya şirketi Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk'ın çalışanlarına uzun çalışma saatlerine hazırlıklı olmaları ya da istifa etmeleri çağrısının ardından çok sayıda kişi istifa etti.
Twitter'da istifa dalgası yaşanıyor

Twitter'da istifa depremi yaşanıyor. Şirketin yeni sahibi Elon Musk'a tepki gösteren birçok çalışan işten ayrıldı.

Elon Musk, şirket çalışanlarından uzun çalışma saatlerine katlanamayacakların istifa etmesini istemişti. Twitter'dan, kaç kişinin işten ayrıldığına dair bir açıklama gelmedi.

 

Gelişmenin arından Twitter, tüm ofisleri geçici olarak girişlere kapattı. Çalışanlara gönderilen e-posta'da pazartesi günü işbaşı yapmaları istendi.

Şirket içi bilgilerin sosyal medyada paylaşılmaması uyarısı yapıldı.

 

Twitter'da istifa dalgası yaşanıyor

 

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almıştı.

Musk, 7 bin 500 çalışanı olan şirketin yarısına yakınının işine son vermişti.

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