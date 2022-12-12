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Twitter'da karakter sayısı 4 bin oluyor

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Twitter'ın yeni CEO'su Elon Musk, tweet'lerdeki maksimum karakter sayısının 4 bine artırılacağını doğruladı
Twitter'da karakter sayısı 4 bin oluyor

Elon Musk, bir kullanıcının kendisini etiketleyerek sorduğu "Twitter'daki karakter limitinin 4 bine çıkacağı doğru mu?" sorusuna "Evet" diye yanıt verdi. Twitter'ın eskiden 140 karakter olan karakter sayısı, 2017'de 280'e yükseltilmişti.

Musk henüz yeni değişikliğin ayrıntısını vermese de, Twitter'da yönetici koltuğuna oturduğu ilk günlerde platformda uzun metinler paylaşmayı kolaylaştıracaklarını söyleyerek karakter sayısının artırılacağının sinyalini vermişti.

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