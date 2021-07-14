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Twitter'da mavi tik krizi: Hesapların tamamı Türk!

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Daily Dot'un bildirdiğine göre Twitter, herkese açık doğrulama programını yeniden başlattıktan sadece haftalar sonra yanlışlıkla doğruladığı "az sayıda" sahte hesabı kalıcı olarak askıya aldığını söyledi.
Twitter'da mavi tik krizi: Hesapların tamamı Türk!

Daily Dot'un bildirdiğine göre Twitter, herkese açık doğrulama programını yeniden başlattıktan sadece haftalar sonra yanlışlıkla doğruladığı "az sayıda" sahte hesabı kalıcı olarak askıya aldığını söyledi. Bu gaf, veri bilimcisi Conspirador Norteño'nun son zamanlarda 16 Haziran'da oluşturulmuş altı doğrulanmış hesabı keşfetmesiyle ortaya çıktı. Hesaplardan tek bir tweet dahi gönderilmezken aralarından ikisinin profil fotoğrafları için stok fotoğraf gibi görüntülerin kullanılması dikkat çekti.

Twitter Daily Dot'a yaptığı açıklamada, "Az sayıda gerçek olmayan (sahte) hesabın doğrulama uygulamalarını yanlışlıkla onayladık. Platform manipülasyonu ve spam politikamız kapsamında söz konusu hesapları kalıcı olarak askıya aldık ve mavi tiklerini kaldırdık" ifadeleri kullanıldı.

Olay, Twitter'ın doğrulama sürecinin sorun yaşadığını ve platformun gıpta ile bakılan mavi tikine layık olmadığı ve açıkça özgün olmayan hesap türlerini tespit edemediğini gösteriyor. Twitter kısa süre önce, bir hesabın doğrulanmaya değer olması için "gerçek, kayda değer ve aktif" olması gerektiği fikrine dayalı olarak yenilenmiş bir dizi uygunluk kriteriyle herkese açık doğrulama uygulamalarını yeniden başlattı. Açıkça, tanımlanan hesaplar bunların hiçbirine sahip değildi.

Norteño'nun Twitter ileti dizisinde açıkladığı gibi, altı hesapta ortak olarak 976 şüpheli takipçi vardı - hepsi 19 Haziran ile 20 Haziran arasında oluşturuldu - ve bunların büyük bir kısmı yapay zeka tarafından oluşturulan profil fotoğrafları kullanıyordu. Norteño, toplamda en az 1212 hesaptan oluşan bir bot grubunun parçası olduklarını söylüyor.

Ayrıca Norteño'nun Tweet dizisinde paylaştığına göre mavi tiki geri alınan hesapların hepsi Türk kullanıcıları ait.

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