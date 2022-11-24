Twitter’da sürpriz gelişme: Brüksel ofisi kapatıldı

Twitter, Avrupa Birliği ile temas halinde bulunan ve birliğin sosyal medya politikalarına uyum için görevli olan Brüksel ofisini tamamen boşalttı

Financial Times, Twitter’ın Brüksel ofisinde kimsenin kalmadığını, Brüksel’in sosyal medya içerikleriyle ilgili yeni kurallara uyum sağlanıp sağlanmayacağı konusunda çok endişeli olduğunu yazdı. Twitter’in AB sosyal medya politikalarına uyum konusundaki yetkilileri Julia Mozer ve Dario La Nasa’nın ofisi geçen hafta terk ettiği belirtildi. İki üst düzey görevli, geçen hafta yürürlüğe giren Dijital Hizmetler Kanunu’na uyum konusunda sorumluydu. Kanun, özellikle büyük teknoloji şirketlerine kullanıcı güvenliği konusunda yeni yükümlülükler getiriyor.

Ofisteki diğer görevlilerin ise Twitter’daki işten çıkartma furyasının kurbanı oldukları belirtildi. Mozer ve La Nasa bu furyada koltuklarını korumayı başarmıştı. Ancak Elon Musk’ın geçen hafta yayınladığı “Bundan sonra yoğun şekilde çalışılacak. Bu tempoya uymayan gitsin” şeklindeki ültimatomundan sonra Mozer ve La Nasa’nın ayrılma kararı aldıkları bildirildi.

Fransa ve Hindistan’da, hükümet politikalarıyla uyum için görevli Twitter çalışanlaının görevlerinden ayrılmasından sonra Brüksel ofisinin de kapanması, Elon Musk’ın şirketi yönetim biçimine yönelik endişeleri artırdı.

Dezenformasyon endişesi

AB’nin Dezenformasyonla Mücadele biriminin sorumlusu Vera Jourova gelişmenin ardından şunları söyledi: “Twitter’ın bu kadar çok çalışanı kovmasından son derece endişeliyim. Dezenformasyonla mücadele ve nefret söyleminin engellenmesi konusunda şu ana kadar iyi bir işbirliği gösteren Twitter’ın bundan sonra da taahhütlerine efektif biçimde uymasını bekliyorum. Özellikle de Rusya’nın dezenformasyon silahına karşı…” diye konuştu.