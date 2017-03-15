Twitter'da Türkçe mesajlı hacker saldırısı: 'Bu size ufak bir Osmanlı tokadı

Aralarında Almanya’nın önde gelen futbol kulüplerinden Borussia Dortmund ve BM Çocuklara Yardım Fonu’nun ABD (UNICEF USA) de olduğu milyonlarca takipçiye sahip Twitter hesapları hacklendi.
Ele geçirilen hesapların hepsinde “卐 #Nazialmanya
Aralarında Almanya’nın önde gelen futbol kulüplerinden Borussia Dortmund ve BM Çocuklara Yardım Fonu’nun ABD (UNICEF USA) de olduğu milyonlarca takipçiye sahip Twitter hesapları hacklendi.
Ele geçirilen hesapların hepsinde “卐 #Nazialmanya
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