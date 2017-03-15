Twitter'da Türkçe mesajlı hacker saldırısı: 'Bu size ufak bir Osmanlı tokadı

Dünyanın farklı ülkelerinden spor kulüpleri ve uluslararası sivil toplum örgütlerine ait sosyal medya hesapları kimliği bilinmeyen kişiler tarafından hacklendi.

Aralarında Almanya’nın önde gelen futbol kulüplerinden Borussia Dortmund ve BM Çocuklara Yardım Fonu’nun ABD (UNICEF USA) de olduğu milyonlarca takipçiye sahip Twitter hesapları hacklendi.

Ele geçirilen hesapların hepsinde “卐 #Nazialmanya