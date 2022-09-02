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Twitter’da tweet düzenleme dönemi başlıyor

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Twitter, tweet düzenleme özelliğini önümüzdeki haftalarda Twitter Blue abonelerinin test edeceğini açıkladı.
Twitter’da tweet düzenleme dönemi başlıyor

Twitter, insanların tweetleri yayınlandıktan sonra üzerinde değişiklik yapmalarını sağlayan bir özelliği devreye alıyor.

Özellik kapsamında, tweetler paylaşıldıktan sonraki 30 dakika içinde birkaç kez düzenlenebilecek. Ayrıca, paylaşımlarda, tweetlerin düzenlendiğini belirten bir simge yer alacak.

İLK ÖNCE TWITTER BLUE ABONELERİ TEST EDECEK

Twitter’dan yapılan açıklamaya göre, özelliği ilk olarak önümüzdeki haftalarda Twitter Blue aboneleri test edecek. Twitter, bugüne kadar en çok talep edilen özellik olan tweet düzenlemenin nasıl olduğuna dair bir ekran görüntüsü de paylaştı.

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