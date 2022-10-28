Twitter’da yeni dönem… Elon Musk’tan sonra Twitter’ı neler bekliyor?

Aylardır süren satın alma tartışması nihayet son buldu ve Elon Musk, Twitter'ı satın aldı. Peki bundan sonra Twitter'ı neler bekliyor? Kullanıcılar bu satın almadan nasıl etkilenecek?

Nisan 2022’deki bilgilere göre aktif kullanıcı sayısı 229 milyona ulaşan Twitter, aylardır Elon Musk’ın satın alma sürecini tamamlamasını bekliyordu. Musk, Nisan 2022’de 44 milyar dolarlık teklifle sık sık kullandığı platformu satın almak istemiş ancak ilerleyen süreçte platformun spam kullanıcı sayısı hakkında yanlış bilgiler verdiğini iddia ederek teklifini geri çekmişti.

Jack Dorsey’in yerine gelen Twitter CEO’su Parag Agrawal, Musk’ın geri adımlarıyla şirketin değer kaybetmesi üzerine milyarder CEO ile yasal bir sürece girmişti.

Nihayet Twitter ve Elon Musk arasındaki sorun çözüldü ve mahkemenin 28 Ekim olarak belirlediği tarihte Musk, Twitter’ı resmen satın aldı. Peki artık Musk’a ait olan platformda, kullanıcıları bundan sonra neler bekliyor?

Satın alma haberlerinden sonra Elon Musk, Twitter’ın merkezine elinde lavaboyla girerek herkesi şaşırttı.

NEDEN SATIN ALDI?

Twitter için 44 milyar dolarlık fiyat, belki de tarihin en yüksek teknoloji satın almalarından biri olacak. Ancak Musk, ödediği bu ücret için şunları söylüyor: “Açıkçası ben ve diğer yatırımcılar şu anda Twitter için fazla ödeme yapıyor olsa da Twitter’ın uzun vadeli potansiyeli şu anki değerinden çok daha yüksek.”

Ayrıca bu ayın başlarında Musk, Twitter’ı uzun süredir yok olan inanılmaz potansiyele sahip bir platform olarak nitelemişti. Ve üç yıl içinde gelirini ikiye katlayacağını öngörmüştü. Bunu yapmak için deTwitter’ı reklamlara olan aşırı bağımlılığından kurtarmak istediğini belirtmişti.

Dün yayınladığı bir Tweet’te de ünlü CEO neden platformu satın aldığını açıkladı:

“Twitter'ı alamın nedeni, geniş bir inanç yelpazesinin şiddete başvurmadan sağlıklı bir şekilde tartışılabileceği ortak bir dijital kent meydanına sahip olması uygarlığın geleceği için son derece önemli. Şu anda sosyal medyanın, nefret üreten ve toplumumuzu bölen aşırı sağ ve aşırı sol olarak bölünmesi konusunda büyük bir tehlike var.

Geleneksel medyanın çoğu, parayı getirenin bu olduğuna inandıkları için bu kutuplaşmış uç noktaları besledi ve besledi. Bununla birlikte, Twitter açıkçası, her şeyin sonuçsuz bir şekilde söylenebileceği, herkes için özgür bir cehennem ortamı olamaz! Yasalara bağlı kalmanın yanı sıra, platformumuz herkese karşı sıcak ve misafirperver olmalı.”

Musk, Twitter'ın reklam ve gelir kaynaklarıyla ile ilgili fikirlerini ise şu şekilde açıkladı: “Ayrıca, doğru yapıldığında reklamın sizi memnun edebileceğine, eğlendirebileceğine ve bilgilendireceğine çok inanıyorum; size asla var olduğunu bilmediğiniz, ancak sizin için doğru olan bir hizmeti, ürünü veya tıbbi tedaviyi gösterebilir. Bunun doğru bir şekilde olması için, Twitter kullanıcılarının ihtiyaçlarına mümkün olduğunca uygun reklamlar vermek esas olacak. Alaka düzeyi düşük reklamlar spam'dir, ancak alaka düzeyi yüksek reklamlar aslında içeriktir! Temel olarak Twitter, markanızı güçlendiren ve işletmenizi büyüten, dünyanın en saygın reklam platformu olmayı hedefliyor. Birlikte olağanüstü bir şey inşa edelim.”

Musk’ın bu açıklamaları da Twitter kullanıcılarını nelerin beklediğine dair ipuçları veriyor.

YASAKLANAN HESAPLAR GERİ Mİ GELİYOR?

Musk’ın Twitter’ı satın almasıyla ilgili en çok eleştiriler içerik denetimine yönelik rahat yaklaşımına odaklanıyor. Eski başkan Donald Trump da dahil olmak üzere komplo teorileri ve nefret dolu görüşleri yaydığı için yasaklanan aşırılık yanlısı içeriği ve tartışmalı hesapları geri getireceği endişesi pek çok Twitter kullanıcısını rahatsız ediyor.

Harvard Kennedy Okulu Shorenstein Medya, Politika ve Kamu Politikası Merkezi araştırma direktörü Joan Donovan, teknoloji liderlerinin sosyal medya sahipliğini siyasi etki için bir vekil olarak kullandıklarını söylüyor:

“Twitter kamusal bir alan değil. Küçük bir grup insan tarafından yönetiliyor ve bu durumda Musk’ın devralmasıyla içeriği kültür savaşlarına dönüştürüyor. Kimin kalacağı, kimin gitmesi gerektiği ve kimin bilgilerine öncelik verildiği konusunda savaşlar göreceğiz. Nihayetinde Twitter’ı jeopolitik için bir yer olarak düşündüğümüzde, o platformdan ne tür bir propagandanın akacağına ve nasıl yönetileceğine karar vermek Musk’ın insafına kalmış durumda.”

Ayrıca Musk, platformun nefret söylemi ve ifade özgürlüğü ile ilgili kurallarını yeniden gözden geçireceğini belirtmişti. Bu da platformdaki içerikleri kökten değiştirecek sonuçlara sahip olacak gibi görünüyor. Twitter kullanıcıları, platformda karşılarına çıkan içeriklerin değiştiğine şahit olmaya hazırlanabilirler.

TEKNİK DEĞİŞİKLİKLER KAPIDA

Musk, Twitter’ı satın almadan önce de platformla yakından ilgileniyordu. Hatta milyarder iş insanının en çok vakit geçirdiği sosyal medya platformunun Twitter olduğu söylenebilir. Haliyle, pek çok kullanıcının düşündüğü, ihtiyaç duyduğu değişiklikleri daha yüksek sesle daha önce defalarca dile getirmişti. Hatta bu sayede yıllardır gerçekleşmesi beklenen yeniliklerle kullanıcılar buluşmuştu. Örneğin; tweet düzenleme gibi…



Ayrıca Musk, platformu reklam gelirinden abonelik gelirine taşımayı, kripto para biriminde ödemeleri kabul etmeyi, spam önlemlerini güçlendirmeyi ve zaman çizelgesi algoritmasını halka açıklamayı planladığını öne sürdü.

YENİ BİR DÜNYA İÇİN GEÇİŞ ARACI

Elon Musk’ın Twitter’ı satın alması, aslında sadece Twitter kullanıcılarını etkilemeyecek, tüm teknoloji dünyasını etkileyecek yeni bir dönemin habercisi olarak da görülüyor. Forbes, bu büyük satın almaya yer verirken Web 3.0’e geçiş aracı olarak gördüğünü belirtiyor.

Sosyal medya platformlarının yer aldığı Web 2.0’den sonra, 2014 yılında Ethereum'un kurucu ortağı Gavin Wood tarafından kullanılan Web 3.0'ün temelini ise blockchain ve yapay zekâ oluşturuyor.

Twitter zaten NFT profil resimlerini desteklediğinden, bir Web3.0 şirketi olması için sadece birkaç özellik gerekiyor.

Eylül ayında, Twitter’ın tüketici ürünleri pazarlama başkanı Justin Taylor, kullanıcıların NFT’leri doğrulamalarına ve NFT koleksiyonlarını profillerinde görüntülemelerine olanak sağlayacak bir proje duyurmuştu. Elon Musk ile bu projelerin gelişmesi ve kullanıcıların yeni bir internet dünyasına geçiş yapması son derece olası.

PARALI ÜYELİĞİ GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Şu anda Twitter kullanıcılarını yani yaklaşık 230 milyon kişiyi ilgilendiren bir diğer sorun ise Elon Musk’ın platformu paralı hale getirme ihtimali. Twitter’ı gerçekten özgür bir sosyal medya sitesi yapmak için Musk, reklam tabanlı gelirden uzaklaşmayı ve Dogecoin ile ödeme seçeneğiyle birlikte, yıllık olarak ödenecek 2 dolarlık aylık bir abonelik önerdi.

Ancak bu konuda endişelenmek için henüz erken olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Musk’ın, kafasındaki yeniliklerin kabul görme durumunu ölçmek için sık sık Twitter’ın anketlerini kullandığı biliniyor. Tıpkı daha önce tweet düzenleme seçeneğini anketle kullanıcılara sorması gibi…

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, yeni görevinde ilk iş olarak satın alma sürecinde kendisine engel olarak gördüğü üst düzey yöneticileri kovdu. Bundan sonraki adımlarının neler olacağı ve kullanıcıların nasıl etkileneceği ise merak konusu. Ancak bir süre Twitter’da taşlar yeniden oturana kadar içerik denetiminde sorunlar yaşanması bekleniyor.