  • BIST 4.331,66
  • Altın 992.783
  • Dolar 18.4256
  • Euro 18.4412
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Twitter’daki Elon Musk’ları siliyor

»
Twitter’da kullanıcı adını Elon Musk olarak değiştirenlere savaş açan ünlü iş insanı, bundan böyle platformda başkalarının isimlerini kullanan kişilerin hesaplarının silineceğini açıkladı.
Twitter’daki Elon Musk’ları siliyor

Twitter'ı satın almasının ardından attığı adımlarla tartışmalara yol açan Elon Musk, sosyal medya platformunda adını Elon Musk olarak değiştirenlere de savaş açtı.

Musk'ın Twitter'da mavi tık uygulamasını paralı hale getireceğini açıklamasının ardından aralarında ünlülerinde yer aldığı çok sayıda kişi platformdaki adını “Elon Musk” olarak değiştirdi. Şirketteki personelin yaklaşık yarısını işten çıkararak şimşekleri üzerine çeken Musk, Twitter'da başkalarının isimlerini kullanan kişilerin hesaplarını sileceğini belirtti.

Musk, paylaştığı tweet'te, “parodi” için başkalarını taklit eden hesapların kalıcı olarak askıya alınacağını duyurdu. Hesapları kapatmadan önce artık uyarı da yapılmayacağını kaydeden Musk, onay mekanizmasındaki değişikliğin halka daha fazla söz hakkı vereceğini ifade etti.

Twitter'daki yeni düzene karşı çıkan eleştirmenler, platformun yalan bilgi ve nefret söylemini yaygınlaştırmasından endişe ediyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eski Apple çalışanı suçlamaları kabul etti… Şirketi 17 milyon dolar dolandırdı05 Kasım 2022 Cumartesi 20:09
  • Musk’tan işten çıkarmalar için savunma: “Twitter günlük 4 milyon dolar kaybediyor”05 Kasım 2022 Cumartesi 19:23
  • Twitter’ı satın alması için Elon Musk’a para veren Puff Daddy de şirkete girmek istiyor05 Kasım 2022 Cumartesi 13:59
  • Amber Heard’ün Twitter hesabı kapanınca gözler eski sevgilisi Elon Musk’a çevrildi04 Kasım 2022 Cuma 18:08
  • Elon Musk geldi, Twitter çalışanları ofiste uyumaya başladı04 Kasım 2022 Cuma 00:53
  • Reklamlı Netflix kullanıma sunuldu: Reklamlı Netflix fiyatı ne kadar?03 Kasım 2022 Perşembe 23:30
  • TikTok’tan endişe yaratan itiraf: Verilerinize erişiyoruz03 Kasım 2022 Perşembe 13:42
  • Kullanım alanı gitgide daralan faks makinesi tarihe karışabilir02 Kasım 2022 Çarşamba 23:59
  • Whatsapp yeni özelliği ile ekran görüntüsü almak engellenecek02 Kasım 2022 Çarşamba 21:25
  • Önce Twitter’ı satın aldı şimdi de özel filosuna bir jet daha ekliyor02 Kasım 2022 Çarşamba 20:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti