  • BIST 1.144
  • Altın 515,384
  • Dolar 8,4458
  • Euro 9,8668
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 1 yeni vaka!

Twitter'dan ABD Başkanlık seçiminde resmi sonuçtan önce zafer ilan eden adaya uyarı etiketi

» »
Twitter, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanlık seçimlerinde resmi sonuçlardan önce zafer ilan eden adayların ve kampanyalarının paylaşımlarına uyarı etiketi yerleştirmeyi planlıyor.
Twitter'dan ABD Başkanlık seçiminde resmi sonuçtan önce zafer ilan eden adaya uyarı etiketi

Sosyal ağ, nihai sonuçlarda gecikmeye neden olabilecek çok sayıda postayla gönderilen oy pusulası nedeniyle 'alışılmadık' olarak nitelendirdiği seçimler için önlemler almaya başladı.

Hali hazırda geniş bir 'yanlış bilgi' dalgasıyla mücadele ettiklerini belirten ABD'li şirket, seçim gecesi resmi sonuçlardan önce zafer ilan eden adayların paylaşımlarına "resmi kaynaklar bu seçimi farklı adlandırdı" veya "resmi kaynaklar bu tweet atıldığında doğrulama yapmamış olabilir" gibi uyarı etiketleri koyacağını duyurdu.

Twitter, geçtiğimiz günlerde de ABD Başkanı Donald Trump’ın elektronik posta ile oy kullanma hakkındaki bir paylaşımına 'yanlış bilgiler içerdiğine' dair etiket eklemişti.

Öte yandan medya devi ayrıca, eyalet seçim görevlilerini ve sonuçlar için resmi kaynak olarak bağımsız seçim karar mekanizmalarına sahip olan ABC News, Associated Press, CNN ve Fox News gibi ulusal haber kuruluşlarını dikkate alacağını belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Amerikalı Oyuncu Hassell Öldürüldü02 Kasım 2020 Pazartesi 16:19
  • ABD seçimlerinin sonuçları ne zaman kesinleşecek ve eyaletlerde süreç nasıl işleyecek?02 Kasım 2020 Pazartesi 15:49
  • ABD Başkanlık Seçimleri: Neden halk başkanı doğrudan seçmiyor, bir aday yenilgiyi kabul etmezse ne olur?02 Kasım 2020 Pazartesi 12:56
  • ABD’de Seçim Gecesi Önlemleri01 Kasım 2020 Pazar 22:37
  • ABD'de başkanlık seçimine iki gün kala son anket: Biden 10 puan önde01 Kasım 2020 Pazar 20:32
  • Kanada üç yıl içinde bir milyondan fazla göçmene ikamet ve çalışma izni verecek01 Kasım 2020 Pazar 19:44
  • ABD seçimlerinde gündemi belirleyen beş konu01 Kasım 2020 Pazar 19:12
  • Trump'tan kaos uyarısı01 Kasım 2020 Pazar 17:57
  • ABD: Başkanlık seçimlerinde rekor "erken oy kullanma' sayısına ulaşıldı; 86,5 milyon31 Ekim 2020 Cumartesi 19:35
  • Meksika'da Toplu Mezarlarda 59 Ceset Bulundu30 Ekim 2020 Cuma 14:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti