Twitter'dan ABD Başkanlık seçiminde resmi sonuçtan önce zafer ilan eden adaya uyarı etiketi

Twitter, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanlık seçimlerinde resmi sonuçlardan önce zafer ilan eden adayların ve kampanyalarının paylaşımlarına uyarı etiketi yerleştirmeyi planlıyor.

Sosyal ağ, nihai sonuçlarda gecikmeye neden olabilecek çok sayıda postayla gönderilen oy pusulası nedeniyle 'alışılmadık' olarak nitelendirdiği seçimler için önlemler almaya başladı.

Hali hazırda geniş bir 'yanlış bilgi' dalgasıyla mücadele ettiklerini belirten ABD'li şirket, seçim gecesi resmi sonuçlardan önce zafer ilan eden adayların paylaşımlarına "resmi kaynaklar bu seçimi farklı adlandırdı" veya "resmi kaynaklar bu tweet atıldığında doğrulama yapmamış olabilir" gibi uyarı etiketleri koyacağını duyurdu.

Twitter, geçtiğimiz günlerde de ABD Başkanı Donald Trump’ın elektronik posta ile oy kullanma hakkındaki bir paylaşımına 'yanlış bilgiler içerdiğine' dair etiket eklemişti.

Öte yandan medya devi ayrıca, eyalet seçim görevlilerini ve sonuçlar için resmi kaynak olarak bağımsız seçim karar mekanizmalarına sahip olan ABC News, Associated Press, CNN ve Fox News gibi ulusal haber kuruluşlarını dikkate alacağını belirtti.