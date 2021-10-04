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Twitter’dan erişim sağlanamayan platformlara gönderme: Tam anlamıyla herkese merhaba

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Facebook Inc.’e ait WhatsApp, Facebook ve Instagram’a erişim sağlanamazken bütün kullanıcıların toplandığı Twitter’ın resmi hesabı üzerinden, “Kelimenin tam anlamıyla herkese merhaba” diye yazıldı.
Twitter’dan erişim sağlanamayan platformlara gönderme: Tam anlamıyla herkese merhaba

Kullanıcılar mesajlaşma uygulaması WhatsApp ve sosyal medya platformları Facebook ile Instagram’a iki saatten uzun süredir erişim sağlayamıyor.

Söz konusu soruna ilişkin her üç sosyal medya platformunu da çatısında barındıran Facebook’un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter açıklamasında şunları kaydetmişti: “Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.”

Twitter’ın esprili paylaşımına Whatsapp’tan yanıt geldi. Mesajlaşma uygulamasının resmi Twitter hesabı üzerinden “Merhaba” diye yazıldı.

 

 

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