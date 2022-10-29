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‘Twitter’dan kovulduk’ şakası sosyal medyada gündem oldu

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Elon Musk’ın Twitter’ı satın alması sonrasında üst düzey yönetimi işten çıkartmasıyla ellerinde kolilerle gezen iki kişi ABD medyasından bir muhabire "Twitter’dan atıldık" beyanıyla şaka yaptı.
‘Twitter’dan kovulduk’ şakası sosyal medyada gündem oldu

Elon Musk'ın Twitter'ın üst düzey yöneticilerini işten çıkarmasıyla Twitter'ın San Francisco kentindeki genel merkezi önünden yayın yapan muhabir Deirdre Rosa, çevrede ellerinde koli kutularıyla gezen iki kişiyle röportaj yaptı. Kendilerini Twitter çalışanı olarak tanıtan bu kişi, ellerindeki koli kutularını göstererek işten çıkartıldıklarını açıkladı.


Bunun üzerine Rosa, iki kişinin fotoğrafıyla birlikte “Tüm veri mühendisleri ekibi işten çıkartılıyor. Bu ikisi onlardan” ve “Gözle görülür şekilde sarsılmışlar. Daniel bize bir Tesla sahibi olduğunu ve ödemeleri nasıl yapacağını bilmediğini söylüyor” mesajlarını Elon Musk'ı etiketleyerek paylaştı.

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Deirdre Rosa daha sonra bu kişileri teyit edemediklerini belirterek “Twitter Genel Merkezi'nin etrafında bir karışıklık var. İnsanları işten çıkartıyorlar mı? Medyayı mı kandırıyorlar?” mesajını paylaştı. Bu kişilerin muhabire şaka yaptığı ortaya çıkınca Elon Musk mesaj paylaşarak “Gelmiş geçmiş en iyi trollemelerden (kandırma) biri” açıklaması yaptı.

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