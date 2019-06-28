Twitter’dan kuralları ihlal eden siyasilerin tweet'lerine uyarı etiketi

Twitter, kuralları ihlal eden siyasilerin mesajlarını uyarı etiketi ile yayımlayacağını açıkladı. Yeni uygulamanın ABD Başkanı Trump’ı da etkileyebileceği yorumları yapıldı.

witter, kuralları ihlal eden siyasilerin mesajlarını uyarı etiketi ile yayımlayacağını açıkladı. Yeni uygulamanın ABD Başkanı Trump’ı da etkileyebileceği yorumları yapıldı.

Sosyal medya platformu Twitter, kuralları ihlal eden siyasilere karşı harekete geçti. ABD'li şirketin blogunda yer alan açıklamada, siyasilerin Twitter kurallarını ihlal eden mesajlarının uyarı etiketi ile yayımlanacağı belirtildi. Bu mesajların "kamu çıkarına” olduğu gerekçesiyle tamamen silinmeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu mesajların geniş kitleye ulaşmasının engellenmesi için algoritmanın değiştirileceği de ifade edildi.

Twitter, bir grup veya bir kişiye yönelik tehdit ve şiddet çağrıları ile ırk, etnik grup, cinsiyet gibi nedenlerle nefret içeren mesajlara izin vermiyor. Daha önce kuralları ihlal eden tweet'lerin kamu çıkarı gözetilerek silinmediği belirtilerek, "Hangi durumlarda ve neden silinmesine karar verdiğimiz ise açık değildi” denildi.

Bu yeni uyarı etiketinin duruma "ilaveten açıklık” getirdiğine işaret edildi. Açıklamada, Twitter'ın yeni uygulamasının 100 binden fazla takipçisi bulunan, onaylanmış hesabı olan siyasileri ve hükümet temsilcilerini kapsadığı belirtildi. Yeni uygulamanın ABD Başkanı Donald Trump'ı da etkileyebileceği yorumları yapıldı.

Twitter'da yaklaşık 61 milyon takipçisi bulunan Trump, bazı mesajları ile kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle eleştiriliyordu.

Nefret içeren mesajlar ve radikal grupların propagandasına karşı daha etkin önlemler almaları konusunda Twitter ve diğer sosyal medya platformları üzerindeki baskı artıyor.