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Twitter’dan seçim öncesi ‘içeriklere erişim’ açıklaması

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14 Mayıs seçimleri öncesi sosyal medya şirketi Twitter’dan dikkat çeken bir açıklama geldi
Twitter’dan seçim öncesi ‘içeriklere erişim’ açıklaması

Twitter, yarın düzenlenecek seçimler öncesinde bazı içeriklerin sınırlandırıldığını açıkladı.

Bloomberg'in aktardığı habere göre Twitter'ın Küresel Hükümet İlişkileri hesabından yapılan açıklamada, bu adımın mahkeme kararlarına yanıt olduğu ve platformun Türkiye'de erişilebilir kalmasını sağlama amacı taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada içeriklerin dünyanın geri kalanında erişilebilir olacağı ifade edildi. Twitter, erişimi engellenen içeriklerin neler olduğuna dair bilgi vermedi.

6 Şubat'ta yaşanan depremler sonrasında Twitter'a erişimin kısıtlanması tepkilere yol açmıştı.

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