Twitter'dan Trump'a cevap: Yanlış veya tartışmalı bilgileri aydınlatmaya devam edeceğiz

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Twitter'i 'kapatma' tehdidinde bulunmasının ardından Twitter CEO'su Jack Dorsey "Yanlış veya tartışmalı bilgileri aydınlatmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Jack Dorsey sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Sonuçta bir şirket olarak eylemlerimizden sorumlu olan biri varsa, o da benim. Lütfen çalışanlarımızı bunun dışında bırakın. Dünya genelinde seçimlerle ilgili yanlış veya tartışmalı bilgileri aydınlatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Dorsey ayrıca ekledikleri "bilgiyi doğrula" etiketinin Twitter'i "doğruluk otoritesi" yapmadığını vurgulayarak, asıl amaçlarının çelişkili ifadelerdeki eksik noktaları tamamlamak ve insanların doğru bilgilere ulaşmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Trump'ın perşembe günü sosyal medya konusunda bir kararname imzalayacağını belirtti ancak kararnamenin içeriğine ilişkin bir bilgi vermedi.

Trump ve Twitter arasında "bilgiyi doğrulama" tartışması

Twitter, son günlerde sosyal medya platformlarında dezenformasyonun yayılmasının önüne geçmek için bazı paylaşımlarının altına eklediği "bilgiyi doğrulama" etiketini, salı günü Trump'ın California eyaletindeki "uzaktan oylama" konusunda attığı tweetlere de uygulamıştı.

Söz konusu uyarının gündem olmasının ardından Trump olay hakkında Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Twitter'ı "3 Kasım'daki seçimlere müdahale etmeye çalışmak" ve "ifade özgürlüğünü kısıtlamak" ile itham etmişti.

Trump, çarşamba sabahı yaptığı Twitter paylaşımında ise "Cumhuriyetçiler, sosyal medya platformlarının, muhafazakar sesleri susturmaya çalıştıklarını hissediyor. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz, bu platformlara ya güçlü düzenlemeler uygulayacağız ya da bunları kapatacağız." ifadesini kullanmıştı.