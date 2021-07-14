Twitter’dan Yeni Özellik: Kimin Cevap Vereceğine Siz Karar Vereceksiniz

Twitter, kullanıcıların güvenlik seçeneklerini geliştirmek ve kötü niyetli mesajları önlemek için yaptığı en son özelliği tüm kullanıcılara açtığını açıkladı.

Twitter, kullanıcıların güvenlik seçeneklerini geliştirmek ve kötü niyetli mesajları önlemek için yaptığı en son özelliği tüm kullanıcılara açtığını açıkladı. Yeni özelliğe göre, artık kişiler attıkları bir tweet sonrasında kimlerin cevap verebileceğini seçebilecek. Bu özellik ilk olarak Mayıs 2020'de devreye alınmış ve sınırlı sayıda kullanıcının hizmetine sunulmuştu.

Sosyal medya platformu, kullanıcıların tweet'lerini yayınladıktan sonra bile kimlerin yanıtlayabileceğini seçmelerine olanak tanıyan yeni bir özelliğini bugün kullanıcılarının hizmetine sundu

Atılan tweet sonrası da kullanıcıların tercih yapabileceği belirtilirken, “sadece bahsettiğim kişiler bu tweet altına yorum atabilsin” seçeneğinin devreye alınabileceği kaydedildi.

‘SİZİN TWEETİNİZ = SİZİN ALANINIZ’

Atılan tweetlerin altına yazılan kötü ve konuyla ilgisi olmayan yorumları engellemek amacıyla geliştirilen yeni özellik, Twitter’ın resmi hesabından “Sizin Tweetiniz = Sizin Alanınız. Artık Tweet attıktan sonra bile size kimlerin yanıt verebileceğini değiştirebilirsiniz” ifadeleriyle duyuruldu.

ÜÇ SEÇENEK SUNULACAK

Yeni özelliğin nasıl çalıştığını paylaşan Twitter, tweet atmadan önce kullanıcılara üç seçenek sunulacağını aktardı. Herkes tarafından yanıtlanabilir, Yalnızca takip ettiğim kişiler yanıtlayabilir ve yalnızca bahsettiğim kişiler yanıtlayabilir seçeneklerinden biri seçilerek kullanılacak olan özellikte, bütün kullanıcıların tweet altındaki yorumları görebileceği kaydedildi.

Bu özellik ilk olarak Mayıs 2020'de devreye alınmış ve sınırlı sayıda kullanıcının hizmetine sunulmuştu.