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Twitter'ı en çok kullanan beşinci ülke 'Endonezya'

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Twitter'ı en çok kullanan beşinci ülke 'Endonezya'
Endonezya'nın, 2016 yılı raporlarına göre 4,1 milyar tweet ile Twitter'ın en fazla kullanıldığı beşinci ülke olduğu bildirildi.

Güneydoğu Asya ve Avustralya Twitter Geliştirme Departmanı Başkanı Dwi Ardiansyah, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Endonezya, Twitter kullanan ülkeler arasında en büyüklerinden biri. Dünya sıralamasında ilk beşe girdi. Endonezya'da açılan Twitter hesaplarının yüzde 77'si aktif durumda." dedi.

Endonezya'nın Twitter için önemli bir "market" olduğunu belirten Ardiansyah, birçok trend konunun bu ülkeden açıldığını ifade etti.

İstatistik portalı Statista'nın geçen yıla ait raporlarına göre, Endonezya'da 24,3 milyon aktif Twitter kullanıcısı var. Endonezya bu sayı ile dünyada en çok Twitter kullanıcısı olan ülkeler arasında üçüncü sırada bulunuyor.

Statista'nın istatistiklere göre, en çok Twitter kullanıcısına sahip ülkeler sıralamasında 67,5 milyon kişi ile ABD birinci, Hindistan da 41,2 milyon kişi ile ikinci sırada yer alıyor.

Endonezya'nın 4,1 milyar tweet sayısıyla en fazla Twitter kullanılan beşinci ülke olduğu dikkati çekiyor.

ENDONEZYALILAR İNTERNETTE GÜNDE 66 DAKİKA HARCIYOR

Yine Statista'nın raporlarına göre, Endonezya mobil internet kullanımı bakımından bölgede liderliğini sürdürüyor.

Endonezyalılar her gün akıllı telefonlarıyla internette ortalama 66 dakika harcıyor.

Facebook'ta kullanılan sosyal medya uygulamaları arasında da Endonezya birinci sırada geliyor. Geçen yıl internet kullanıcılarının yüzde 77,6'sının her gün Facebook'tan aktif yararlandığı ülkede yaşayanların yaklaşık yüzde 30'u bu platformu kullanıyor.

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