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Twitter’ı satın alan Elon Musk, kovduğu yöneticilere tazminat vermek istemiyor

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Aylar süren tartışmalar sonucu Twitter’ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk’ın, şirketin CEO’su ve üst düzey yöneticilerini tazminat vermemek için kovduğu iddia edildi.
Twitter’ı satın alan Elon Musk, kovduğu yöneticilere tazminat vermek istemiyor

Yılan hikayesine dönen bir sürecin ardından Elon Musk’ın satın aldığı  Twitter'ı nasıl bir geleceğin beklediği sorusu tartışma yaratıyor.

Dünyanın en zengin insanı olan Tesla'nın sahibi Musk, Twitter'ı satın alır almaz ilk iş olarak satın alma sürecinde kendisini yanıltmakla suçladığı ve hatta alay ettiği üst düzey yöneticileri kovmuştu. Musk’ın görevden aldığı isimler arasında CEO Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett bulunuyor.

Reuters'ın haberine göre, bu dört isme toplamda 122 milyon dolar tazminatı ödemesi gereken Musk, ek tazminat ve hisselerden pay ödememek için her yolu deniyor. Çeşitli kaynaklar, Musk'ın şirketin el değiştirmesi nedeniyle yöneticilere ödemesi gereken hisse payını ödememek için Twitter'ın yönetim kadrosunu işten çıkardığını belirtti.

İş dünyası araştırma şirketi Equilar Direktörü Courtney Yu, Musk'ın şirketin el değiştirmesinden kaynaklanan tazminatı ödememesi halinde yasaları ihlal edeceğine dikkat çekti.

BÜYÜK İŞTEN ÇIKARMA HAZIRLIĞI

Öte yandan daha önce şirket çalışanlarının yüzde 75'ini görevden alacağı haberlerini reddeden Elon Musk'ın, yüzlerce kişinin kovulması için talimat verdiği iddia ediliyor.

New York Times gazetesinin haberine göre Musk, birçok çalışana hisseden pay vermemek için birkaç gün içinde yüzlerce kişiyi işten çıkaracak. Haberde müdürlerin kovulacak isimlerin listesini hazırladığı, özellikle Twitter'ın son dönemde tartışma yaratan güvenlik politikalarını belirleyen hukuk ve yurt dışı birimlerinden çok sayıda kişinin görevine son verileceği belirtildi.

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